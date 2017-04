Blumberg Gelassenheit bei Blumberger Imkern

Blumberger Verein ehr langjährige Mitglieder. Belegstelle HoherRanden ist renoviert.

In ruhigem Fahrwasser verlief die diesjährige Jahreshauptversammlung des Blumberger Imkervereins. Der Vorsitzende Jürgen Mess sprach den Mitgliedern seine Anerkennung für die geleistete Arbeit aus. Dazu gehörten auch die Arbeitseinsätze auf der Belegstelle mit ihren 893 Königinnen. Belegstellenwart Philippe Petitgand fordert weitere Unterstützung ein. "Wir müssen den jetzigen Königinnenstand und somit die Bienenvölker zumindest halten", so die Aussage des Vorsitzenden. Die Belegstelle sei dem Züchterring angeschlossen. Die Honigerträge können sich sehen lassen, so seine Aussage. "Natürlich ging die Bienenseuchen auch bei uns nicht spurlos vorüber", sagte er. Varoa-Milben seien weiterhin ein Thema bei den Imkern. Ein Belegstellenfest steht in diesem Jahr nicht auf der Tagesordnung. Dafür werde der Verein im März nächsten Jahres einen Tag der offenen Tür auf der anerkannten Gebirgsbelegstelle "Hoher Randen" durchführen.

Schriftführerin Margit Martin hielt einen Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr. Auf einen Stammtisch im Bereich der Belegstelle werde auch in diesem Jahr nicht verzichtet, führte die Schriftführerin aus. Es gab einige Fachvorträge, die von den Mitgliedern und Züchtern gerne wahrgenommen wurden. Überhaupt sei der Erfahrungsaustausch zwischen den Züchtern aus der Umgebung und darüber hinaus eine wichtige Maßnahme, um sich auf den Laufenden zu halten. Derzeit habe der Verein 49 Mitglieder. Kassenverwalter Markus Keller hat zusammen mit den Mitgliedern einen Überschuss erwirtschaft. Das liege zum Teil auch an den Einnahmen aus dem erfolgreichen Belegstellenfest. "Obwohl wir viel investiert haben, blieb am Ende noch etwas übrig", sagte Markus Keller. Kassenprüfer Stefan Riedmüller bescheinigte dem Kassierer eine nachvollziehbare und gut dokumentierte Arbeit.

Der Vorsitzende hatte dann die Ehre, das langjährige Mitglied Stefan Riedmüller für 40-jährige Aktivität mit Präsent und Ehrenurkunde auszuzeichnen. Kassierer Markus Keller ist seit 20 Jahren dabei. Ihm wurde die silberne Ehrennadel mit Urkunde und Präsent verliehen.

Der Verein

Im Blumberger Imkerverein sind die ehemaligen selbständigen Vereine Blumberg, Achdorf, Riedöschingen, Leipferdingen und Aulfingen vereinigt. Vor rund 50 Jahren erfolgte die Zusammenlegung. (bal)