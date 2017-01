Blumberg-Riedöschingen Geisterfahrer verursacht Unfall und fährt einfach weiter

Auf der Straße zwischen Riedöschingen und dem Längehaus kam es am Donnerstag gegen 6.22 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der Verursacher, der auf der falschen Straßenseite unterwegs war, fuhr einfach weiter.

Damit hat eine 47-jährige Autofahrerin nicht gerechnet: Als sie auf der Straße von Riedöschingen kommend in Richtung Längehaus unterwegs war, kam ihr auf Höhe des Sportplatzes plötzlich auf ihrer Fahrbahn ein Pkw entgegen. Der vermeintliche Geisterfahrer war nach Angaben der Autofahrerin vermutlich aufgrund Eisglätte ins Schleudern geraten, bevor er auf die Gegenfahrbahn geriet, teilte die Polizei mit. Bei einem Bremsmanöver geriet die 47-Jährige selbst ins Schleudern, kam links von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der ihr entgegenkommende Unfallverursacher fuhr ohne sich um die Folgen seiner Schlitterfahrt zu kümmern, einfach weiter. Die unfallbeteiligte Frau verletzte sich bei der Kollision mit dem Baum leicht. Zudem entstand an ihrem Auto Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Donaueschingen entgegen, Telefon 0771/83783-0.