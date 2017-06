Riedböhringen Geburtstagsfeier der Firma Zülke in Riedböhringen für guten Zweck

Zum 40-jährigen Bestehen veranstaltete die Firma Zülke, Heizung, Sanitär und Bäder, am Samstag in Riedböhringen eine Hausmesse, und zahlreiche Besucher kamen

Riedböhringen (jümü) Zahlreiche Gratulanten und Interessierte machten am Samstag einen Abstecher in Riedböhringen. Am Firmensitz in der Kirchbergstraße feierte der renommierte Handwerksbetrieb Zülke seinen 40. Geburtstag mit einer kleinen Hausmesse und anderen interessanten Programmpunkten.

Dazu hatten die jetzige Inhaberin Nadine Zülke-Schautzgy sowie die Eltern und Firmengründer Henni und Werner Zülke ihre Kunden, Geschäftspartner und die gesamte Bevölkerung eingeladen – und schon am Morgen setzte ein reger Besucherstrom ein.

Während sich die Herren bei den Spezialisten über eine neue Heizungsanlage beraten ließen, nahmen die Damen in der Ausstellung des Kunstwerks Hall trendigen Schmuck, Uhren, Taschen und Tücher in Augenschein, und dem Nachwuchs wurde währenddessen das Gesicht mit einem schönen Motiv verzaubert.

Fleißige Helfer sorgten bestens für das leibliche Wohl und so kam auch die Geselligkeit nicht zu kurz. Der Erlös der Veranstaltung fließt dem Bundesverband Kinderhospiz in Lenzkirch zu.