Fützen Geburtstag von Ortsvorsteher Georg Schloms hilft ganz Fützen

Fützens Ortsvorsteher Georg Schloms feierte seinen 60. Geburtstag in Form einer lustigen Hochzeit: Der Erlös kommt den Vereinen im Ort zugute

Fützen (ers) Ein Fest für die ganze Dorffamilie sollte es werden, die Feier zum 60. Geburtstag von Fützens Ortsvorsteher Georg Schloms, und so kam es auch. In der rustikal geschmückten Buchberghalle trafen sich vor allem viele Angehörige der örtlichen Vereine, aber auch Nachbarn und Freunde aus Nah und Fern, um mit dem Jubilar zu feiern, und: um einen Beitrag zur Stärkung der Vereine zu leisten. Georg Schloms, der vom Niederrhein stammt, kam vor 20 Jahren nach Fützen. Seit Mitte 2014 ist er Ortsvorsteher. Die Bewirtung des Abends, an dem auch seine Musik-Freunde vom Niederrhein spielten, hatten die Landfrauen mit den Vereinen übernommen. Der örtliche Metzger lieferte die Menüs zum Selbstkostenpreis. Den Erlös des Festes, immerhin 3000 Euro, spendet Schloms wie versprochen den Landfrauen und der Eggäsli-Zunft, für eine dringend nötige neue Heizung in ihrem Vereinsheim.