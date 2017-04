Riedöschingen Ganz Riedöschingen sucht den Hund Charly

Ganz Riedöschingen und Blumberg sucht den ausgebüxten Hund Charly aus Herrenberg

Die Hilfsbereitschaft in Riedöschingen und in Blumberg ist groß. Seit Donnerstag suchen zahlreiche Menschen den Hund Charly, eine Mischung zwischen Schäferhund und Border Collie. Er war seinem Besitzerehepaar aus Herrenberg am Donnerstag auf der Rückfahrt eines Italienurlaubs ausgebüxt. Weil der Hund unruhig war, hielten sie in Riedöschingen, um Auslauf zu haben. Charly riss sich los, mit Leine und Geschirr, eine sofort gestartete Suchaktion brachte keinen Erfolg. Täglich fahren die Frau oder der Mann von Herrenberg nach Riedöschingen, mehrfach wurde Charly gesehen, nur einfangen lassen will er sich nicht. Dort, wo er gesichtet wurde, hat man Futter ausgelegt, wer Charly sieht, soll sich bei Anja Grabs, Telefon 0175 74 72 833, melden oder bei Ortsvorsteher Robert Schey, Telefon 0172 73 18 430, und den Standort und die Uhrzeit nennen, dann werde ein Bewegungsprofil erstellt. Anja Grabs, die selbst Hunde hat, ist über die Hilfsbereitschaft geführt: "Die Dorfgemeinschaft und Blumberg halten zusammen!"