Riedböhringen Fußballsamen begeistert in Riedböhringen am Ball

Fußballsamen begeistert in Riedböhringen am Ball

30 F- und G-Jugendteams messen sich beim Sportwochenende des VfL Riedböhringen.

Bei den F- und G-Jugendturnieren des VfL Riedböhringen wuselte es am Sonntag an allen Ecken und Enden. Insgesamt 30 Mannschaften machten bei diesen zwei jüngsten Fußballjahrgängen in den Spielen ohne Wertung die drei Kleinfelder unsicher. 18 F-Junioren Teams sorgten in drei Sechserstaffeln für den Auftakt. Von den lokalen Vereinen waren der VfL Riedböhringen, der SV Fützen, der FC Riedöschingen mit jeweils einer sowie der TuS Blumberg mit drei Teams vertreten. Die Tore fielen im Minutentakt und alle hatten ihren Spaß. Rudelbildung war anschließend bei den G-Junioren, den Bambinis angesagt. Hier bewiesen zwölf Mannschaften ihr Talent. Ein Team des SV Fützen, zwei Mannschaften vom Gastgeber VfL Riedböhringen sowie erneut drei Crews des TuS Blumberg waren die Lokalmatadore.

Zahlreiche Fußballkids standen zum ersten Mal auf dem Spielfeld und rannten mit großem Eifer dem runden Leder hinterher. In den beiden Turnieren der jüngsten Altersklassen wurden insgesamt 74 Spiele ausgetragen. Rund 200 Zuschauer wohnten der Veranstaltung bei. Bei der Siegerehrung überreichte VfL Jugendleiter Ferdi Hettich, der in der Turnierleitung von Nico Götz und Siegfried Andräss unterstützt wurde, allen Spielern eine kleine Meisterschaftsschale. "Ihr seid alle Sieger", waren seine anerkennenden Worte.