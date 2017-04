Fützen Fützener Musiker rühren fleißig die Werbetrommel

Die Aktiven des Musikvereins Fützen rühren die Werbetrommel für das dreitägige Fest zum 145. Geburtstag mitsamt dem Bezirksmusikfest

Werbebanner aufgestellt: Unter dem Motto: ....und das Dorf rockt, feiern der Musikverein "Eintracht" Fützen mit dem Bezirksmusikfest vom Freitag, 28. April, bis zum Montag, 1. Mai, sein 145-jähriges und die Bläserjugend ihr 25-jähriges Bestehen. Neben dem Kinder- und Seniorennachmittag mit der Aufführung des Musicals "Der kleine Drache Kokosnuss" am Freitag, dem großen Festumzug am Sonntag und dem Wandertreffen am 1. Maifeiertag, steht die "Dirndl küsst Lederhosen"-Party mit den bekannten Dorfrockern am Samstagabend auf dem Programm. Mit großen Werbebannern, die jetzt überall in der Region aufgestellt wurden, macht das Vorstandsteam mit Stefanie Fischer (von links), Janine Gleichauf, Christof Zeller, Kurt Gleichauf, Carolin Gleichauf, Jens Meister, Armin Gut, Linda Scherer und Stefanie Palka auf die viertägige Großveranstaltung mit jeder Menge Musik und Unterhaltung aufmerksam. Bild: Jürgen Müller