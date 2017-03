Blumberg-Fützen Fützener Feuerwehr ehrt treue Kameraden

Abteilung bilanziert arbeitsreiches Jahr. Kommandant Patrick Gleichauf im Amt bestätigt.

Nahezu die gesamte Feuerwehrmannschaft der Fützener Abteilungswehr war zur Jahreshauptversammlung im Gasthaus "Kranz" angetreten. Die Männer und Frauen bestätigten bei den Teilneuwahlen ihr Führungsteam mit Kommandant Patrick Gleichauf und Stellvertreter Bernd Booz einstimmig in ihren Ämtern. Die Leitung der geheimen Wahl lag in den Händen von Ortsvorsteher Georg Schloms, der später auch die Entlastung vornahm. Die beiden Kommandanten haben für die nächsten fünf Jahre die Verantwortung für die Abteilungswehr übernommen. Mit Freude übernahmen sie den Tagesordnungspunkt Ehrungen und Beförderungen. Sechs Feuerwehrkameraden wurden für langjährige Aktivität ausgezeichnet. Zwei junge Männer haben den Feuerwehrgrundlehrgang geschafft und wurden zu Feuerwehrmännern ernannt.

In seinem Jahresrückblick wies Patrick Gleichauf auf die großartigen Leistungen seiner Kameraden hin. So haben sich Wehrangehörige bei der Herrichtung eines Spindraums und bei Fahrzeug- und Gerätereparaturen hervorgetan. Viele Stunden waren die Kameraden mit diesen Arbeiten beschäftigt. Nun sollte dieser Raum auch von allen bezogen werden. Zuvor begrüßte der Kommandant Ortsvorsteher Georg Schloms und Gesamtkommandant Stefan Band.

Aus dem Jahresbericht von Schriftführerin Tanja Gleichauf war die gesamte Bandbreite der Tätigkeiten und Einsätze nachzuvollziehen. Die Kameraden wurden auf Lehrgängen und bei den Proben ausgebildet. So in verschiedenen Fachgebieten wie Atemschutz, Maschinenbedienungen. Zwölf Sollproben standen an. Der Besuch der Feuerwehrproben lasse etwas zu wünschen übrig, hieß es. Sieben Einsätze waren zu verzeichnen. Tanja Gleichauf berichteten von den geselligen Aktivitäten. Es zeigte sich, dass die Männer sich auch für die Dorfgemeinschaft eingebracht haben. Die Feuerwehrabteilung Fützen hat derzeit eine Mannschaftsstärke von 41 Aktiven, aufgeteilt in drei Gruppen. Außerdem gehören acht Männer zur Altersabteilung. Außerdem gehöre die Jugendfeuerwehr zur Abteilung.

Den Jugendwartbericht las Tanja Gleichauf für ihren Ehemann, der auch das Amt des Jugendwarts ausübt, vor. Zur Jugendfeuerwehr Fützen gehören Jugendliche der Abteilung Epfenhofen. Die Mannschaftsstärke beläuft sich auf 24 Jugendliche und neun Jugendgruppenleitern. Bei der Kinderfeuerwehr sind aktuell vier Kinder angesiedelt. Bei 21 Feuerwehrproben bekamen die Jungens das nötige Rüstzeug vermittelt. Ihre Kameraden aus dem Kreis der Aktiven haben die Jugendlichen tatkräftig unterstützt.

Ortsvorsteher Georg Schloms wies in seinem Grußwort auf die tatkräftigen Einsätze der Feuerwehrkameraden für die Dorfgemeinschaft hin. Das Thema neues Feuerwehrgerätehaus, käme jetzt so langsam auf die Tagesordnung bei entsprechenden Sitzungen des Gemeinderats, ist Schloms hoffnungsvoll. Gesamtkommandant Stefan Band fand viel Anerkennung für die Abteilungswehr. Er informierte über die Arbeit in den anderen Feuerwehrabteilungen der Region Blumberg.

Ehrungen

Andreas Tritschler erhält die Ehrennadel für 25-jährige Aktivität. 40 Jahre dabei sind Karls-Heinz Basler, Werner Boma, Karl-Heinz Müller, Wolfgang Happle und Helmut Gleichauf.

Manuel Steinmann und Steve Unger haben den Feuerwehr-Grundlehrgang erfolgreich absolviert und wurden zu Feuerwehrmännern ernannt. (bal)