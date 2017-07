Blumberg Für die Blumberger Lehrerin Veronika Keller ist ein Schüler ist mehr als eine Note

Die Blumberger Lehrerin Veronika Keller geht im August in den Ruhestand. 31 Jahre unterrichtete sie an der Blumberger Scheffelschule. Sie engagierte sich auch außerhalb des Unterrichts, namentlich in der Theater AG

Blumberg – Mit gemischten Gefühlen blickt Veronika Keller auf die letzten Tage dieses Schuljahrs. Am ersten August beginnt für sie der Ruhestand. Ganz leicht fällt ihr der Abschied nicht, schildert sie im Redaktionsgespräch.

„Ich habe die Arbeit mit Herzblut gemacht, ich habe jetzt eine sechste Klasse und das Gefühl, Begleitung würde den Schülerinnen und Schülern gut tun.“ Aber es gibt viele Dinge, die sie gerne loslässt, wie sie sagt: das Korrigieren, Noten geben und Beurteilen, weil ein Schüler für sie immer mehr war als die Noten. „Für mich stand immer die Gesamtperson des Schülers im Vordergrund. Und das ist manchmal schwierig in Noten auszudrücken.“

Das habe sie vor allem auch in der Theater AG gemerkt. Dafür hätten sich oft Schüler gemeldet, die sich im normalen Unterricht eher schwer taten und sich dann aber im Bereich des Theaters ihre Erfolgserlebnisse geholt haben. Deshalb findet sie es ganz wichtig, dass solche AGs an der Schule angeboten werden. „Da werden noch einmal andere Fähigkeiten der Schüler gefördert.“

An der Theater AG gefiel Keller auch die Bewegung. Bewegung, die viele Schüle ihrer Meinung nach heute zu wenig hätten. So würden in Blumberg viele Schüler mit dem Auto bis vor die Schule gefahren. Sie selbst, die im Stühlinger Ortsteil Wangen aufwuchs, musste jeden Morgen zweieinhalb Kilometer zur Schule laufen. Bei Wind und Wetter. „Da war ich wach“. Eine Erfahrung fürs Leben.

Unterrichtet hat sie ihre Studienfächer Hauswirtschaftliches Textiles Werken (HTW), Deutsch und Bildende Kunst. Bei HTW reizte sie das handwerkliche Arbeiten und die Möglichkeit zur Kreativität. „Wir haben immer wieder schöne Projekte gemacht.“ Doch die Zeiten ändern sich.

Das Fach HTW gibt es so nicht mehr, es sei in einem neuen Fach Alltagskultur integriert, und da sei nur noch ganz wenig Praxis vorgesehen. Als hilfreich empfand sie die gute Zusammenarbeit mit Schulsozialarbeiterin Heike Schempp. Als fruchtbar empfand sie auch die harmonische Zusammenarbeit mit den Eltern.

Für sie sei wichtig, dass die Schüler auch außerhalb der Schule lernen. Sie habe viele Aktionen außerhalb der Schule angeboten. „Wir waren jedes Jahr in Aktion“, sagt sie, Hüttenaufenthalte mit Selbstversorgung oder Schullandheimaufenthalte von Bregenz bis Südtirol. Dabei achtete sie darauf, dass die Schüler die Aktionen selbst mitfinanzierten, etwa durch Bewirtungen oder Stände am Weihnachtsmarkt, damit die Schüler lernen, dass das Geld verdient werden muss. Doch die Rahmenbedingungen dafür hätten sich geändert durch gesetzliche Hygiene-Vorschriften, die solche Aktionen erschweren würden.

An der Scheffelschule hat Veronika Keller sich wohlgefühlt, von Anfang an. „Sonst wäre ich nicht 30 Jahre geblieben.“ Sie erlebte in dieser Zeit die Einführung des 10. Schuljahrs im Rahmen der Werkrealschule, die sie zuerst kritisch gesehen habe, wie sie einräumt. Aber als die ersten Zehntklässler die Schulen verlassen hätten mit sehr guten Erfolgen, habe sie ihre Meinung dazu geändert. Doch je mehr die Bedingungen des Kultusministeriums für den Eingang in die zehnte Klasse verwässert wurden, je kritischer stand sie dem wieder gegenüber. Mit Freuden erlebte sie den Einbau der neuen Schulküche, bei der sie mithalf, sie einzurichten. „Diese Schulküche gibt es immer noch, und man kann noch darin unterrichten.“

Im Ruhestand will sie neben der Familie ihre Hobbys weiter pflegen, Wandern, Bergwandern, Tanzen, und sie spielt Gitarre in einer Hobbygruppe.

Zur Person

Veronika Keller wurde 1954 in Stühlingen geboren und wuchs mit fünf Geschwistern auf einem abseits gelegenen Bauernhof auf. 1971 machte sie ihren Realschulabschluss und gebar ihren Sohn Jochen. 1974 legte sie am Hochrhein-Gymnasium in Waldshut ihr Abitur ab, es folgte das Lehramts-Studium an der PH Freiburg mit den Fächern HTW und Deutsch. Nach dem zweiten Staatsexamen 1979 an der Eichendorffschule Donaueschingen unterrichtete sie bis 1986 an der Realschule Bad Dürrheim und seit 1986 an der Blumberger Scheffelschule. Neben HTW und Deutsch unterrichtete sie weitere Fächer wie Mathematik, Biologie, Geschichte oder Sport. Jahrelang leistete sie an der Schule Theaterarbeit mit Show und Tanz und erwarb sich zudem weitere Qualifikationen unter anderem als Tanzleiterin sowie Naturpark- und Gästeführerin. Sie hat einen Sohn und drei Enkelkinder, und sie engagiert sich in Vereinen wie im Vorstand des Schwarzwaldvereins Stühlingen und als Wanderführerin. (blu)