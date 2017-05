Blumberg Für das Blumberger Street-Art-Festival sind nur noch wenige Plätze frei

Das Blumberger Street-Art-Festival ist eine Kooperation von der Stadt Blumberg und dem Gewerbeverein Blumberg Gewerbevereint. Bürgermeister Markus Keller dankt dem SÜDKURIER als Medienpartner

Blumberg – Keine sechs Wochen sind es mehr bis zum Blumberger Street-Art-Festival. Das Interesse für die beliebte Veranstaltung, die der Werbeverein Blumberg Gewerbevereint und die Stadt Blumberg zum sechsten Mal anbieten, ist groß: Von den 100 geplanten Malplätzen sind nur noch 15 frei, sagte Hauptinitiator Clemens Benzing am Montag auf einem Pressegespräch im Rathaus. Das Spektrum wird noch breiter. Mit Matthew May ist zum ersten Mal auch ein Straßenmaler aus den Niederlanden vertreten, ebenfalls zum ersten Mal vertreten sind Bulgarien mit Nevena Danailova Lefterova sowie Indien/Bahrain mit Limnesh Augstine und Jincy Babu, wobei Limnesh Augustine mit dem größten 3D-Bild im Guiness-Buch der Rekorde steht. Gespannt sein darf man auch auf Akbar Khursani, einen Flüchtling aus Afghanistan, der gerade in Donaueschingen in der Galerie im Turm ausstellt, so Clemens Benzing.

Bürgermeister Markus Keller betonte die gute Zusammenarbeit mit Blumberg Gewerbevereint. Für ihn ist das Street-Art-Festival ein Fest, das stark von den Vereinen mitgetragen wird und Werbung für die Stadt sei. Das Festival ziehe sich mit der Hauptstraße als Malmeile durch die ganze Stadt. Keller dankte auch dem SÜDKURIER, der das Festival von Beginn an als Medienpartner begleitet habe.

Das Konzept vom vorigen Jahr mit der Hobby-Meisterklasse wird beibehalten, neu ist die Familienklasse, dafür gibt es schon mehrere Anmeldungen. Die Bühne ist dieses Jahr zwischen der Kita Stadtzwerge und der Sparkasse, dort sei ein schönes Ambiente, sagte Clemens Benzing. Für die Abendveranstaltung konnte Lena Hettich von der Wirtschaftsförderung die Rock 'n Rollband "B-Shakers" aus der Schweiz gewinnen, die Hettich in Donaueschingen erlebt hat. Es werde wieder ein schönes Rahmenprogramm geben. Bodo Schreiber, Vorsitzender von Blumberg Gewerbevereint, ist dankbar für die Unterstützung der Stadt. Alleine könnten sie das Festival nicht stemmen, sagte er.

Anmeldefrist endet

Das 6. Blumberger Street-Art-Festival ist am 8. und 9. Juni in der Blumberger Hauptstraße. Von den 100 Malplätzen sind noch 15 Plätze frei. Wer noch einen Platz will, muss sich sputen, die Anmeldefrist endet am Mittwoch, 31. Mai. Anmeldungen über die homepage www.street-art-festival.de. Der Eintritt kostet wieder drei Euro und gilt für beide Tage.