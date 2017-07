Blumberg Für das Blumberger Street-Art-Festival beginnt der Endspurt

Am Samstag bevölkern die Straßenkünstler Blumberg, am Dienstag besprach das Organisationskomitee die letzte Details. Die Hauptstraße ist im Bereich der Festivalzone ab Freitag um 16.30 Uhr gesperrt

Blumberg – Für das Blumberger Street-Art-Festival am Samstag und Sonntag beginnt der Endspurt. Am Dienstagfrüh traf sich das Organisationskomitee im Café Knöpfle zur letzten Besprechung. Der SÜDKURIER war als Medienpartner der Stadt und von Blumberg Gewerbevereint, die das Festival gemeinsam veranstalten, mit dabei.

Die Stimmung ist gut, das Meiste steht, bei den Malern gibt es noch die eine oder andere Änderung, Hauptorganisator Clemens Benzing wartete mit einer spektakulären Information auf: Mit großer Wahrscheinlichkeit entsteht auf dem Blumberger Street-Art-Festival das erste 360-Grad-3D-Bild, es werde wohl das erste derartige Bild in ganz Europa sein, sagte Benzing. Malen werde es Viktor Adolfo Boni, der schon die letzten Jahre das Street-Art-Festival in Blumberg bereicherte. Eine weitere Attraktion dürfte ein Ferrari werden, den die in Bahrein lebende Inderin Limnesh Augustine malen wird, in dem man sich hineinsetzen könne, teilte Clemens Benzing mit.

Festivalmeile wird die Blumberger Hauptstraße im Abschnitt zwischen der Weiherdammstraße und der Friedhofstraße, wobei Weiherdammstraße und Friedhofstraße für den Verkehr frei bleiben. Die derzeitigen Baustellen in der Hauptstraße wegen der Glasfaseranschlüsse sollen bis Freitag fertig sein, die Löcher würden zugeschüttet, die Straße werde für die Maler frei sein, berichtete Bodo Schreiber, der sich deswegen auf der Stadt erkundigt hatte. Lena Hettich von der Wirtschaftsförderung bekräftigte die Information.

Gespannt sein darf man auf die DRK-Hundestaffel und ihre Vorführungen, sie komme mit einer Foto-Box für Aufnahmen von Kindern mit den Hunden. Die Nachtwache werde wieder die Feuerwehr übernehmen, hieß es. Alles ist organisiert, alle sind mit Herzblut dabei und hoffen natürlich auf gutes Wetter und viele Besucher. Auf dem Marktplatz begann Nikolaj Arndt gestern mit dem großen 3D-Bild.

Straßensperrung

Der Marktplatz ist bereits seit gestern gesperrt, dort malt Nikolaj Arndt das große 3D-Bild. Die Hauptstraße ist von Freitag, 16.30 Uhr, ab Ecke Weiherdammstraße bis zur Friedhofstraße bis Sonntagabend, 21 Uhr gesperrt. Die Veranstalter, die Stadt und Blumberg Gewerbevereint, bitten die Anwohner, ihre Autos ab Freitag, 16.30 Uhr woanders zu parken und bitten um Verständnis. Am Marktplatz und auf dem genannten Abschnitt der Hauptstraße herrscht während dieser Zeit Fahrverbot. (blu)