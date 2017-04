Fützen Für Echo-Preis nominierte Dorfrocker in Fützen

Bekannte Stimmungsband feiert zehnjähriges Bestehen Jubiläum in Fützen. Dort steigt vom 28. April bis 1. Mai ein Bezirksmusikfest

Fützen – Deutschlands erfolgreichste Stimmungsband schlägt am Samstag, 29. April 2017, bei der „Dirndl küsst Lederhosen“-Party am Abend im großen Festzelt in Fützen auf. Die Brüder Markus, Tobias und Philipp Thomann sind auf Erfolgskurs: Über zehn Millionen Mal wurden die Youtube-Videos der Dorfrocker geklickt, über 100 TV-Auftritte hatten sie und vor kurzem ihren tausendsten Liveauftritt. Mit ihren letzten beiden Alben landeten sie auf Platz 4 und Platz 9 Charts – und wurden für den „Echo“, den bedeutendsten Musikpreis Deutschlands, nominiert. Letzlich mussten sie sich bei der Verleihung am Donnerstagabend Andreas Gabalier geschlagen geben.

Vorfreude: „Wir freuen uns riesig auf die Dorfrocker und hoffen auf ein ausverkauftes Zelt“, so die Verantwortlichen des Musikvereins „Eintracht“ Fützen. Wenn die „ Dorfrocker“ auf der Bühne stehen, geht im wahrsten Sinne die“ Lutzzzi“ ab und verbindet Jung und Alt im Dirndl- und Lederhosen-Outfit. Ihre Songs, allen voran die Mitsing-Hymne "Dorfkind", sind in aller Munde und von der ersten Minute an stehen ihre Fans auf den Bänken und feiern mit.

„Wir freuen uns riesig auf die Dorfrocker und hoffen auf ein ausverkauftes Zelt“, so die Verantwortlichen des Musikvereins „Eintracht“ Fützen. Wenn die „ Dorfrocker“ auf der Bühne stehen, geht im wahrsten Sinne die“ Lutzzzi“ ab und verbindet Jung und Alt im Dirndl- und Lederhosen-Outfit. Ihre Songs, allen voran die Mitsing-Hymne "Dorfkind", sind in aller Munde und von der ersten Minute an stehen ihre Fans auf den Bänken und feiern mit. Ihre Liveshows sind ausverkauft und das Brüder-Trio kommt dabei authentisch rüber: Die Jungs haben einfach Bock darauf, Musik zu machen und zusammen mit ihren Fans Spaß zu haben. Sie spielen auf großen Rock-Festivals ebenso, wie im legendären „Bierkönig“ auf Mallorca. Doch am liebsten lassen sie es bei Festen auf dem Land so richtig krachen. „Wir fühlen uns in diesem Rahmen einfach wohl, der Zusammenhalt der Vereine imponiert uns und es nicht so hektisch und anonym, wie in einer Großstadt“, betont Sänger Tobias Thomann. „Im kleinsten Nest gibt’s das geilste Fest!“

Karten im Vorverkauf unter: www.mv-fuetzen.de Interessierte können auch eine E-mail an vorverkauf@mv-fuetzen.de senden oder sich direkt bei Steffi Palka Tel.: 07702 477175 oder Andrea Gut Tel.: 07702 4791136, melden.

Infos unter: www.dorfrocker.de