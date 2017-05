Frühlingsfest in Achdorf ein Magnet

Das Frühlingsfest im Achdorfer Tal ist am Montag wieder ein Treffpunkt.

Die Frühlingsfreunde treffen sich am Montag in Achdorf. Gleich vom Vormittag an ist auf dem gemeinsamen Fest des Musikvereins Achdorf und des Narrenvereins Obertalemer Bindschießer bereits viel Betrieb. Das Festzelt wie auch der Saal im haus des Gastes sind voll belegt, die fleißigen Helfer haben alle Hände voll zu tun. Unser Bild zeigt eine Wandergruppe aus Ewattingen.