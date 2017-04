Blumberg-Achdorf Frühlingsfest im Achdorfer Tal

Der Musikverein Achdorf und die Obertalemer Blindschießen laden am 1. Mai zum Frühlingsfest nach Achdorf ein

Am 1. Mai beginnen im Achdorfer Tal die Frühlingsfeste. So bereiten sich die Mitglieder des Musikvereins und der Obertalemer Blindschießer, die Ausrichter in diesem Jahr, seit Donnerstag auf das Fest am Montag vor. Es gilt derzeit, die Zelte am Haus des Gastes in Achdorf zu errichten. Dazu gehören vor allem die Küchen- und Kaffeezelte und die Bierbar. Ab sofort finden die Veranstaltungen wieder, wie seit Jahren gewohnt, am und im Haus des Gastes statt, war von Thomas Beuter von den Blindschießern und Alexander Erhart vom Musikverein zu hören. Geboten wird neben viel Geselligkeit, dem Mittagessen und Frühschoppenkonzert, auch ein Kinderprogramm und Unterhaltung mit dem Duo Montana. Viele Wanderer werden erwartet. Bild: Reiner Baltzer