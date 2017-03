Blumberg Frühjahrskonzert der Blumberger Stadtkapelle

Für das Frühjahrskonzert der Stadtkapelle Blumberg am 8. April in der Blumberger Stadthalle läuft der Vorverkauf

Blumberg (frs) Die Stadtkapelle Blumberg veranstaltet am 8. April ab 20 Uhr ihr Frühjahrskonzert in der Blumberger Stadthalle. Karten dafür gibt es bei allen aktiven Musikern und Optiker Olbrich sowie telefonisch bei Angelika Sedlak unter 07702/13 07. Unter dem Motto "Alt bekannt....leicht und beschwingt" werden die Besucher gleich mit "Into a new Dawn" impulsiv begrüßt. Dann folgen Reisen ins 15. Jahrhundert, in die Highlands von Schottland oder nach Spanien mit einem feurigen Flamenco von "Fuego del Alma". Bei einem Xylophonsolo wird man Albert Schafbuch aus Hüfingen mit dem Wilhelm Tell-Galopp bestaunen können. Was passiert, wenn man John Williams, einem bekannten Filmkomponisten, den Auftrag erteil, einen Marsch zu komponieren, können die Gäste dann bei "The March from 1941" hören. Eine Klangstudie mit Gesangseinheiten von Anja Schuler gibt es mit "Oh when the Saints". Die größten Hits aus "Elisabeth" und von den Rolling Stones sind ebenfalls Bestandteile des abwechslungsreichen Programms. Bewirtet wird vor und nach dem Konzert, sowie in der Pause an den verschiedenen Theken.