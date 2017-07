Riedböhringen Fröhliche Entlassfeier der Kardinal-Bea-Schule in Riedböhringen

Die Kardinal-Bea-Schule in Riedböhringen entlässt ihre Viertklässler mit einer Abschiedsfeier. Die Mädchen und Jungen gestalten das Programm selbst mit

Riedböhringen – Genau zwölf Kinder wurden am Samstagmorgen um 10 Uhr aus ihrem Schuldienst der Kardinal-Bea-Schule in Riedböhringen von ihrer Lehrerin Frederieke Hettich entlassen. Dies geschah im Rahmen einer kleinen Entlassfeier, bei der auch die Familien der Kinder sowie das Lehrerkollegium und Rektorin Frau Sitte anwesend war. Nach der Begrüßung von zwei Schülerinnen wurde das englische Lied „Going tot he Zoo“ zu Gehör gebracht. Die mutigen Mädels hatten dafür sogar einen Tanz einstudiert. Weiter ging es dann mit einem kleinen Theaterstück „Kinder dieser Erde“. Hier zeigten sie einfühlsam, dass man auf die unterschiedlichen Nationen dieser Welt Rücksicht nehmen sollte. So wurden in das große Boot unterschiedliche Nationalitäten zum Mitfahrer ermutigt. Frau Sitte als Rektorin lobe die gute Arbeit der Kinder in den letzten vier Jahren. Aber auch die Klassenlehrerin Frau Hettich hatte für jedes Kind eine kleine Blume mit einer persönlichen Erklärung parat. Dass alle ein sehr gutes Verhältnis miteinander hatten, war schnell zu erkennen. Die Kinder ihrerseits erklärten dann den Eltern die Vorliebe ihrer Lehrerin für Schokolade und Schuhe. Und da sie zwar viele Schuhe, aber wenige Socken habe, wurde sie von jedem einzelnen Kind mit einem paar bunte Socken beschenkt sowie mit einer Tafel Schokolade. Ein großes Dankeschön ging dann auch an den Elternbeirat der Klasse, der immer für jede Aufgabe hilfreich zur Seite stand. An die Dankesworte schloss sich auch Frau Sitte als Rektorin an. In einer so kleinen Schule wie in Riedböhringen ist man auf viele helfenden Hände angewiesen.

Und hier helfen auch immer die Eltern mit. Ihr Dank ging aber auch an die ehemalige Rektorin Frau Bader, die immer wieder einspringt und gute Ratschläge habt. Auch an Pfarrer Roser ging ein Wort des Dankes. Und ebenfalls mit einem kleinen Blumenstrauß bedacht wurde die Putzfrau und gute Seele der Schule Renate Walter. Sie ist schon Jahrzehnte im Dienste der Schule und macht ihre Arbeit mit viel Herzblut. Nach dem kleinen offiziellen Akt wurden alle Gäste zu einem kleinen Umtrunk eingeladen.

Die Schule

Derzeit sind an der Kardinal-Bea-Schule in Riedböhringen 59 Kinder in vier Klassen unterteilt. Von Klasse 1-4 werden die Kinder von 5 Lehrkräften und einer Refrendarin unterrichtet. Rektorin an der Schule ist Angelika Sitte, die von Katrin Albrecht vertreten wird. Bei Personalnot kommt auch die ehemalige Rektorin Frau Bader. Für Nachhilfestunden im Ehrenamt ist Frau Riedlinger aus Hüfingen zuständig. Ihr Dienst wird oft und gerne in Anspruch genommen. Für das kommende Schuljahr sind nur 10 Kinder in der ersten Klasse angemeldet. Da dies zu wenig Kinder für eine Klasse sind, werden die ersten beiden Klassen zusammen gelegt. Diese Klassenform ist Riedböhringen eine Premiere und wird mit Spannung erwartet. (frs)