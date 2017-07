Blumberg Fröhliche Entlassfeier der Eichberg-Grundschule in Blumberg

Mit einer fröhlichen Feier entließ die Eichberg-Grundschule in Blumberg am Dienstag ihre 63 Viertklässlerinnen und Viertklässler

Mit einen prachtvollen Feier entließ die Eichberg-Grundschule in Blumberg am Dienstagabend ihre 63 Viertklässlerinnen und Viertklässler. Rund eine Stunde unterhielten die als Piratinnen und Piraten verkleideten Schüler in der Realschulsporthalle die zahlreichen Besucher. Die fröhliche Schar bot ganz unbeschwert eine tolle Vorstellung, die sie mit ihren Lehrkräften Hermann Kleiser, Diana Weiß, Konstantin Konegen und Alexandra Berk zusammen eingeübt hatten. Ran an die Segel und Ruder und Schiff ahoi hieß es dann und die Viertklässler ließen die letzten vier Jahre in ihrer Schule noch einmal gesanglich Revue passieren. Sie sangen und tanzten an Backbord und Steuerbord und hatten viel Spaß daran. "Wir gehen Hand in Hand in ein neues Land, die Klassenkameraden sind ein Teil unseres Lebens", gaben die Kinder zum Besten. Schulleiter Sven Schuh und seine Kollegen haben die Schüler vor vier Jahren an Bord genommen. "Jetzt müsst ihr auf einem neuen Schiff mit neuen Steuermännern, einem neuen Kapitän und neuen Freunden anheuern und dazu wünsche ich euch viel Glück und Erfolg", so Sven Schuh. Den Eltern wünschte er dabei Ruhe und Gelassenheit. Unser Bild zeigt die 63 Viertklässlerinnen und Viertklässler mit ihren Lehrkräften, hinten rechts Lehrerin Diana Weiß, neben ihr Schulleiter Sven Schuh sowie ihr Kollege Konstantin Konegen, hinten links Hermann Kleiser. Bild: Reiner Baltzer