Blumberg Friedhof Fützen soll Urnengrabfeld erhalten

Der Ortschaftsrat Fützen beriet am Karsamstag mit den Bürgern die Friedhofgestaltung mit dem geplanten Urnengrabfeld.

Wohl erstmals in der Dorfgeschichte Fützens fand am vergangenen Samstagmorgen (Karsamstag) eine öffentliche Ortschaftsratsitzung auf dem Friedhof statt. Schon mehrfach hatte das Team mit Ortsvorsteher Georg Schloms in Sitzungen wie auch bei der Bürgerversammlung über die von der Stadt Blumberg erarbeiteten Vorschläge betreffs einheitlicher Positionierung des in die Zukunft gerichteten Urnengrabfeldes diskutiert.

In die Diskussion dieser sensiblen Maßnahme wollte Ortsvorsteher Georg Schloms nun auch die Bürger vor Ort mit einbinden, bevor die Beschlussfassung an die Friedhofsverwaltung geleitet wird. Dabei handelt es sich um die mögliche Errichtung einer von der Stadtverwaltung vorgeschlagenen Stele und eines Urnengemeinschaftsgrabfeldes, das nach der Bestattung des Verstorbenen mit Erde und Gras abgedeckt wird. Die recht konstruktive Beratung ergab, dass dieses Grabfeld nicht wie vorgeschlagen am oberen Gehweg, sondern rechts am unteren Gehweg angelegt werden soll und nicht nur eine Stele für zehn Urnen, sondern drei Stelen (30 Urnen) erstellt werden sollen. Die Ruhefrist soll, ebenso einheitlich mit der Gesamtstadt, auf 20 Jahre festgelegt werden. Dieser Vorstellung und Beschlussfassung folgten auch die anwesenden etwa 20 Bürger und soll nun an die Stadtverwaltung weitergeleitet werden. Ortsvorsteher Schloms wird dies mit einer Skizze erläutern.

Bei dieser Gelegenheit kam die Anregung und Bitte von den Bürgern, weitere Ruhebänke und möglichst auch ein Sonnenschutz bei Beerdigungen an heißen Tagen, sowie eine einfache WC-Anlage zu erstellen.