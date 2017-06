Blumberg Freudiges Wiedersehen beim Klassentreffen in Blumberg

Ehemalige Scheffelschüler treffen sich nach ihrer Schulentlassung zum fünften Mal. Organisatoren haben das Treffen gut vorbereitet.

Insgesamt 20 ehemalige Schülerinnen und Schüler der Geburtsjahrgänge 1946/47 sind der Einladung ihrer ehemaligen Klassenkameraden, Wolfgang Sonntag und Renate Sütterlin, zum Klassentreffen gefolgt. Schon am Samstag, an der Viktor-von-Scheffel-Schule, gab es viel zu erzählen. Nach dem obligatorischen Erinnerungsfoto vor der ehrwürdigen Schule, ging es auf den Friedhof, um dort das Grab ihres damaligen Lehrers, Paul Willimski, zu besuchen. Auf dem Programm stand dann ein Besuch im Panoramabad mit sachkundiger Führung. Zum Kaffeetrinken ging es zur Straußenfarm. Ein gemütlicher Abend war anschließend im "Hirschen" angesagt. Hier machte sich Klassenkamerad Norbert Rewitzki verdient und unterhielt per DVD seine Mitschülerinnen und Mitschüler über die vier vorausgegangenen Treffen, sehr zur Freude der Besucher. Es sei ein vortrefflicher Abend gewesen, war zu hören. Damit aber noch nicht genug. Am Sonntag besuchten die Ehemaligen zusammen mit ihren Partnerinnen und Partnern den Gasthof Scheffellinde in Achdorf. Danach war dann bereits wieder Abschiednehmen angesagt.