Blumberg Freude auf Riedböhringer Dorffest am 17. und 18. Juni

Freude auf Riedböhringer Dorffest am 17. und 18. Juni

In Riedböhringen wird am 17. und 18. Juni rund um den Kirchberg gefeiert. Zwei Tage lang wollen die Vereine die Gäste verwöhnen, das Motto ist wieder eine "Kulinarische Reise durch Europa"

Riedböhringen – Riedböhringen freut sich auf sein Dorffest. zwei Tage lang wird kommendes Wochenende gefeiert. Die Vorbereitungen für das zweitägige Riedböhringer Dorffest laufen auf Hochtouren. In zahlreichen Sitzungen wurde vom Ortschaftsrat und den Vereinsvorsitzenden ein Rahmenprogramm zusammengestellt, das am 17. und 18. Juni auf dem Dorffest rund um den Kirchberg in Riedböhringen zu sehen sein wird. Ortsvorsteher A.D. Lothar Degen wird die Besucher durch das Programm führen.