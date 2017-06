Blumberg Französisch auf Rädern in der Blumberger Realschule

France-Mobil macht Station und sorgt für eine Unterrichtsstunde der etwas anderen Art

Die Fachschaftsleitung Französisch der Realschule mit den Pädagoginnen Imke Péna, Corinna Maier und Lina Fichtner hat das France-Mobil, eine Einrichtung des Deutsch-Französischen Jugendwerks und des Instituts Francaise-Deutschland, nach Blumberg geholt. Die 55 Schüler der sechsten und siebten Klassen, die französisch als zweite Fremdsprache gewählt haben, wurden von Marie Bauer spielerisch auf die französische Sprache und Kultur eingestimmt.

Die Kinder waren bei diesem etwas anderen Unterricht mit Begeisterung dabei. Zuerst waren es es Siebtklässler, die in munterer Runde in der Klasse saßen und versuchten mit Marie Bauer in französisch zu parlieren. Hin und wieder gab es Hilfestellung von Lina Fichtner, wenn es überhaupt nicht mehr weiter ging. Das war aber die große Ausnahme. Die Kinder wussten sich auch selbstbewusst zu helfen, wenn es um die Suche nach einzelnen Wörtern ging. Die Referentin und Pädagogin sprach nur französisch, worauf sich die Kinder aber gerne einließen, zumal sie von ihren Lehrerinnen gut vorbereitet waren. Zur Not ging es auch einmal nur mit Unterstützung durch Hände und Gesten. Die Mädchen und Buben haben sich gegenseitig geholfen, was angenehm auffiel. So könne eine Französischstunde so richtig Spaß machen, hieß es am Ende.

Nach der ersten Stunde kamen die Sechstklässler in das Klassenzimmer. Die Schüler haben erst seit einem Jahr Unterricht in Französisch. Die Realschule hat bewusst das France-Mobil mit der Lektorin Marie Bauer angefordert, um die Beziehungen zu Frankreich nach Jahren des Stillstands hinsichtlich der Schulpartnerschaft wieder aufzupolieren. In diesem Jahr wurde deshalb eine neue Schulpartnerschaft mit einer Schule im französischen Limoges aufgebaut. Marie Bauer, die Lektorin für die Bezirke Karlsruhe und Freiburg in Baden-Württemberg, besucht mit ihrem France-Mobil seit September 2016 Schulen und Ausbildungsstätten, um den Schülern, aber auch den Eltern und Lehrern ein zeitgemäßes Frankreichbild und Informationen zur Fremdsprachenwahl zu liefern.