Blumberg Fortbildung der katholischen Kindergärten im Raum Blumberg

Die Mitarbeiterinnen der drei katholischen Kindergärten im Raum Blumberg nahmen an einer gemeinsamen Fortbildung teil

Die Mitarbeiterinnen der drei kirchlichen Kindergärten der Seelsorgeeinheit Blumberg nahmen am Montag an einer dreistündigen Präventionsschulung in der Kindertagesstätte St. Josef in Blumberg teil. Sabine Scherer von der Kita St. Josef (Fünfte von links) stellte als Multiplikatorin ein Schulungskonzept für kirchliche Institutionen vor, das beschreibt, wie auf der Basis einer Grundhaltung von „Wertschätzung und Respekt“ eine „Kultur der Achtsamkeit“ entsteht. Die Sensibilisierung für einen grenzachtenden Umgang mit Schutzbefohlenen Kindern und Jugendlichen war neben dem grenzachtenden Umgang einer der Hauptpunkte der Schulung, ebenso wie der fachliche Umgang mit Nähe und Distanz. Klare Standards sorgen für Transparenz und verdeutlichen die Wichtigkeit von Hinsehen und Handeln. Bild: Susanne Schmidt