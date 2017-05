Blumberg Florian Schroeder begeistert beim Blumberger Wirtschaftstag

440 Besucher kommen am Freitagabend zum 6. Wirtschaftstag in der Blumberger Stadthalle. Der Comedian Florian Schroeder begeistert die Gäste mit Witz und Humor

440 Besucher in der Stadthalle, der Blumberger Wirtschaftstag erzielte gestern einen neuen Rekord. Und mit Michael Kollmeier (Hüfingen), Josef Herdner (Furtwangen), Manfred Breisacher (Gütenbach) und Jürgen Guse (Bräunlingen) konnte Bürgermeister Markus Keller gleich fünf Kollegen begrüßen, wobei Guse als Aufsichtsratsvorsitzender der regionalen Wirtschaftsförderung kam. Was Blumberg bietet, zeigte der Imagefilm, für den es Applaus gab. Bürgermeister Keller dankte der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg, gemeinsam hätten sie viel aufgebaut, vom Unternehmerfrühstück bis zum Wirtschaftstag. Der Wirtschaftstag sei ein Dank an die Unternehmer, die hier Arbeitsplätze zur Verfügung stellten und in den letzten zweieinhalb Jahren fast 30 Millionen Euro investiert hätten.

IHK Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez betonte: "Wir wissen, was wir in der Region dem Mittelstand zu verdanken haben." Was die IHK auszeichne, seien die 2000 ehrenamtlich tätigen Unternehmer als Prüfer, in Ausschüssen, Arbeitskreisen, der Vollversammlung und im Präsidium. namentlich begrüßte er Thomas Kienzle und Heike Braun als Mitglieder der Vollversammlung.

Und dann kam Florian Schroeder. Locker, eine Hand in der Hosentasche stand er auf der Bühne und referierte über die Qual der Wahl, wenn es viele Möglichkeiten und eine große Auswahl gibt, etwa beim Shampoo mit vielen Nuancen. Dabei reiche doch einfach ein Shampoo, das die Haare sauber mache. Vieles und viele wurden durch geschroedert, mit wenigen Sätzen und Gesten stellte er zum Beispiel Bundeskanzlerin Merkel dar, ohne ihren Namen zu nennen. Es ging um Kaufentscheidungen, Beziehungsentscheidungen und um Erziehung. Und um Angst als lähmender Faktor. Ausbrechen könne man nur mit Mut: Mut zur Entscheidung, Mut zum Scheitern und Mut, es immer wieder zu probieren. Der Applaus war Schroeder sicher. Beim anschließenden Get together genossen die Besucher den Imbiss von Henry Schroeter und gute Tropfen vom Weinlädele Bäurer.

Der Wirtschaftstag

Der Blumberger Wirtschaftstag ist ein Dankeschön der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg und der Stadt Blumberg an die Unternehmer. Bei der Premiere 2012 sprach Tim Cole über den Kunden 2.0, 2013 folgte der Gedächnistrainer Oliver Geisselhart mit "Kopf oder Zettel", 2014 referierte Stefan Verra über die Kraft der Körpersprache, 2015 sprach Stefan Frädrich über das Günter-Prinzip: Wie motiviere ich den inneren Schweinehund und 2016 referierte Rene Borbonus über die Kraft der Rhetorik. (blu)