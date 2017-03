Blumberg Firmengruppe Metz-Connect in Blumberg attraktiver Arbeitgeber

Eine Mitarbeiterbefragung fällt sehr positiv aus, die IHK zeichnet die Firmengruppe Metz Connect, die seit 40 Jahren besteht, als attraktiver Arbeitgeber aus

Blumberg – "Wir arbeiten gerne in diesem Unternehmen", das sagen die Beschäftigten der Firma Metz-Connect. Dafür bekam das Blumberger Vorzeigeunternehmen jetzt von IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez das Siegel "Attraktiver Arbeitgeber in Bronze" überreicht. Bei einer anonymen Befragung, an der sich 77 Prozent der rund 550 Mitarbeiter beteiligt haben, hat das innovative Unternehmen in den Bereichen Führung und Unternehmenskultur, Kompetenzentwicklung und Qualifizierung, betriebliches Gesundheitsmanagement, Familienfreundlichkeit, Entlohnung und Anerkennung sowie Employer Branding die notwendigen Voraussetzungen im vollen Umfang realisiert.

"Diese Auszeichnung schafft nicht jeder", zollte Thomas Albiez Firmengründer Albert Metz und seinen beiden Söhnen in der Geschäftsführung, Jochen und Christian Metz, seinen Respekt. Gleichzeitig gratulierte er zum 40-jährigen Bestehen des erfolgreichen mittelständischen Betriebs und lobte den Unternehmergeist. Das Siegel Attraktiver Arbeitgeber zeuge von Homogenität, einem guten Arbeitsklima und gegenseitigem Vertrauen, so der IHK-Hauptgeschäftsführer. "Im Hinblick auf die Mitarbeitergewinnung ist ein stabiles Wertekonzept sehr wichtig", betonte Albiez. "Die Firma Metz-Connect bewegt sich hier auf einem hohen Niveau."

"Für uns ist es auch eine Standortbestimmung", erklärte Jochen Metz. "Die Randlage ist nicht gerade von Vorteil. Wir können unsere Wachstumsabsichten nicht so umsetzen, wie wir uns das wünschen, weil einfach die Mitarbeiter dazu fehlen." Und Christian Metz ergänzte: "Wir sind in einer dynamischen Branche unterwegs und benötigen die komplette Bandbreite an Mitarbeitern, um unsere Produkte an den Mann bringen zu können. Wir wollen zusammen mit den Beschäftigten wachsen und uns weiter entwickeln." Im Hinblick auf die Befragung meinte er: "Wir freuen uns über das positive Feedback, müssen jetzt aber auch auf die Anregungen der Belegschaft eingehen und sind offen für einen Austausch auf Augenhöhe."

Firmengründer Albert Metz erinnerte an schwere Anfangszeiten, blickt aber mit seinen beiden Söhnen im Rücken positiv in die Zukunft. Sein Beschäftigungsfeld sieht der Seniorchef in der Umsetzung der baulichen Aktivitäten des Unternehmes. "Mit der Eigenfertigung von Lichtwellenleitern (Glasfaserkabel) im neuen Betrieb im Gewerbegebiet Vogelherd haben wir eine ganz neue Herausforderung angenommen."

"Es wird überall nur positiv über die Firma Metz-Connect gesprochen", stellte Bürgermeister Markus Keller fest, der die Aufgabe der Kommune darin sieht, die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen. Er gratulierte gleich doppelt und rückte die baulichen Aktivitäten in den Vordergrund. "Sie übernehmen eine große Verantwortung", betonte Keller und freut sich über die gute Zusammenarbeit, wie auch die Gegenseite bescheinigt.

Firmengeschichte

1976 gründete Albert Metz die Firma RIA electronic und baute in Blumberg eine Produktion mit eigener Entwicklung für Steckverbinder auf. 1983 übernahm er die Firma BTR und erschloss damit die Märkte für elektronische Relais und Telekommunikationsprodukte. Mit dem Sprung nach Amerika 1991 startete ein weltweites Engagement des Blumberger Unternehmens. Mit der Fertigung von Lichtwellenleitern (Glasfaserkabeln) für eine schnelle Verbindung im Internet im neuen Werk, hat die Firma Metz-Connect jetzt ein ganz neues Kapitel in der Firmengeschichte aufgeschlagen. (jümü)