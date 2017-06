Riedböhringen Firma Zülke in Riedböhringen: Hausmesse zum Jubiläum

Die Firma Zülke, Heizung, Sanitär, Bäder, in Riedböhringen feiert am Samstag, 2. Juni, das 40-jährige Bestehen mit einer Hausmesse

Riedböhringen (jümü) In und um den Handwerksbetrieb, den Werner Zülke mit seiner Frau Henni am 1. Mai 1977 in der Kirchbergstraße 4 in Riedböhringen gründete, und den jetzt seine Tochter Nadine Zülke-Schautzy führt, ist am Samstag, 3. Juni, einiges geboten.

Bei einer kleinen Hausmesse von 14 bis 17 Uhr informieren mehrere Fachfirmen und Hersteller die Besucher zum Thema Heizung, Sanitär und Bäder. Daneben bieten das Kunstwerk Hall aus Heidenhofen mit einer Auswahl an Schmuck, Uhren, Taschen und Tüchern, die Vorstellung des alten Wagnerei-Handwerks durch Johann Engesser sowie Kinderschminken unterhaltsame Abwechslung für die ganze Familie.

Aus Mecklenburg stammend, kam Werner Zülke als Kind über den Kaiserstuhl nach Hondingen, wo er aufwuchs und sich später auch beruflich orientierte. Mit dem Brief als Gas-, Wasser – und Installateurmeister in der Tasche, machte sich der Handwerker aus Leidenschaft selbständig und machte sich durch seine Kompetenz und Zuverlässigkeit schnell einen Namen.

2010 übergaben die Eltern ihrer Tochter Nadine, die mit viel Engagement schon früh in die Fußstapfen ihres Vaters trat, den eingeführten Handwerksbetrieb mit heute zehn Mitarbeitern. Zusammen mit ihren Eltern feiert die Jungunternehmerin jetzt sehr gerne den 40. Geburtstag ihrer Firma.