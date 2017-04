Blumberg Firma Straub Verpackungen ehrt Jubilare im Werk Blumberg

Die Firma Straub Verpackungen mit Hauptsitz Bräunlingen ehrte im Werk Blumberg Daniele Statti und Carlos Fernando Blanco Medrano für 25-jährige Betriebszugehörigkeit

Die Firma Straub Verpackungen ehrte im April zwei Jubilare für 25-jährige Betriebszugehörigkeit im Werk in Blumberg im Rahmen einer kleinen Feier: Daniele Statti, er ist Mitarbeiter an der Wellpappenanlage, und Carlos Fernando Blanco Medrano, der seit einigen Jahren LKW-Fahrer in Blumberg ist. Das Bild zeigt von links Geschäftsführer Steffen Würth, Daniele Statti, Michael Vetter, Leiter Wellpappenanlage Blumberg, Carlos Fernando Blanco Medrano, Christian Knapp (Leiter Logistik), der Betriebsratsvorsitzende Michael Hirt und Geschäftsführer Alexander Würth. Bild: Viktoria Amann