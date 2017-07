Epfenhofen/Fützen Feuerwehr Fützen stellt sich im Kindergarten Epfenhofen vor

Die Feuerwehr Fützen stellte sich mit Abteilungskommandant Patrick Gleichauf und seinem Stellvertreter Bernd Booz im Kindergarten Epfenhofen vor

Fützen/Epfenhofen (ers) Mit dem Projekt „Feuerwehr“ erhalten die Kinder im Kindergarten Epfenhofen in diesen Tagen wertvolle Informationen über die Vorgehensweise der Feuerwehren bei einem Brand in Haus und Hof. Nach dem „Trockenunterricht“ im Kindergarten aber hatte die Leiterin Cornelia Rösch-Hewer zusammen mit ihrer Kollegin Ingrid Stiller bei der Abteilungswehr in Fützen einen Schautermin erhalten. Abteilungskommandant Patrick Gleichauf und sein Stellvertreter Bernd Booz hatten extra einen Tag Urlaub genommen, um diese Exkursion möglich zu machen. Schon früh um 8.30 Uhr versammelte sich die neugierige Schar mit den Erzieherinnen vor dem Gerätehaus. Geduldig beantworteten die Feuerwehrmänner die Fragen der aufmerksamen Kinder. Nach der Besichtigung des Einkleideraums, wo alle Utensilien griffbereit eingelagert sind, wurden das Feuerwehrauto Stück um Stück ausgeräumt und jedes Teil erklärt und das Handhaben der Geräte vorgestellt.

Bernd Booz stellte als ausgebildeter Atemschutzträger anschaulich die diffzile Einkleidung und die Vorgehensweise eines Atemschutzträgers vor. Doch was wäre der ganze Anschauungsunterricht ohne einen fiktiven Löscheinsatz. Hier konnten die zum Teil eher jungen ängstlichen Spritzer-Aspiranten, aber auch mit wahrem „Feuereifer“ einen Versuch mit dem Strahlrohr machen. Nach diesem sehr informativen Anschauungsunterricht ging es wieder zurück nach Epfenhofen. Selbstredend wird den Kindern bei diesem Projekt nicht nur die lebenswichtige Arbeit Arbeit der Feuerwehr zum Wohle der Bürger näher gebracht, sondern auch die ebenso wichtige Brandverhütung zu Hause, zu dem ja vor allem auch das gefährliche Zündeln durch Kinder gehört.