Blumberg Feuerwehr Epfenhofen setzt auf Wachstum

Auf der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Epfenhofen gab es Beförderungen

Epfenhofen (gs) Die Feuerwehr Epfenhofen hielt ihre Jahreshauptversammlung diesmal im Gasthaus "Henry´s" ab. Die Abteilungswehr hat eine Mannschaftsstärke von sieben Mann und zwei Frauen, der Altersmannschaft gehören sieben Mann und der Jugendfeuerwehr vier Jungen an. Das ging aus dem Bericht von Schriftführerin Natalie Jankowski hervor. Die Herbstprobe erfolgte in Zusammenarbeit mit dem Ausrückebereich Blumberg Süd. Die Abteilung verzeichnete zwei Einsätze: am 16. Juni 2016 besetzte sie die Wache im Gerätehaus Blumberg bei dem Gefahrgutunfall in Zollhaus, am 11. August musste sie eine Ölspur auf der B27/B314 beseitigen.

Den Bericht von Jugendwart Patrick Gleichauf trug Tobias Indlekofer vor. Die Jugendfeuerwehr Fützen, die sich auch aus Jugendlichen der Abteilungen Achdorf und Epfenhofen zusammensetzt, hat 24 Jugendliche und neun Jugendgruppenleiter. In der Kinderfeuerwehr befinden sich vier Kinder. Am 21. Januar besuchte der Feuwehrnachwuchs die Eisbahn in Blumberg und hatte jede Menge Spaß. Bei der 24–Stunden–Probe am 22. und 23 .April konnten die Jugendlichen wieder ihr ganzes Wissen und Können beweisen. Am 5. Juni stand der Besuch bei der Jugendfeuerwehr in Kommingen zu deren 20-jährigen Bestehen an. Beim Mehrgenerationentag betreute die Jugendwehr verschiedene Spielstationen für Kinder. Kassierer Daniel Hallaj berichtete über die Finanzlage der Kameradschaftskasse. Die Kasse wurde von Felix Scheuch und Stefan Kaiser geprüft. Im Anschluss berichtete Abteilungskommandant Steffen Jankowski von seinen Aktivitäten. Der stellvertretende Kommandant Peter Frey gab einen Überblick über die Einsätze auf gesamtstädtischem Gebiet. Er stellte in Aussicht, dass dieses Jahr neue Uniformen angeschafft werden. Zudem erklärte er, dass das Fahrzeug Epfenhofen eine mobile LED-Beleuchtung erhalten soll. Daniel Hallaj wurde zum Oberlöschmeister, Stefan Kaiser zum Oberfeuerwehmann befördert. Ortsvorsteher Markus Rösch dankte für den Einsatz der Wehr das ganze Jahr hindurch. Außerdem überbrachte er die Grüße des Ortschaftsrates. Steffen Jankowski sagte, vier Anwärter für den Feuerwehrdienst in Epfenhofen stünden in den Startlöchern.