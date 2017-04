Blumberg-Kommingen Feuerwehr Blumberg: Michael Gräble neuer Abteilungskommandant in Kommingen

Bei der Hauptversammlung der Feuerwehr Kommingen folgte Michael Gräble Norbert Rösch als Abteilungskommandant. Kommandant Stefan Band bescheinigt allen Kameraden gute Arbeit

Kommingen – Die Freiwillige Feuerwehr – Abteilung Kommingen – ist mit 29 Aktiven, 17 Kameraden in der Altersmannschaft und insgesamt 24 Jugendlichen in der Jugendfeuerwehr gut aufgestellt. So konnte auch der Wechsel des Abteilungskommandanten von Norbert Rösch auf Michael Gräble bei der Jahreshauptversammlung im Gemeinschaftshaus Kommingen problemlos vollzogen werden. Mit großer Mehrheit wurde Gräble von den Aktiven in sein Amt gewählt. Norbert Rösch ist mit Peter Frey weiterhin einer der beiden Stellvertreter von Kommandant Stefan Band.