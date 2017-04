Blumberg Ferienbetreuung in Blumberg erfährt gute Resonanz

Bis zu 40 Blumberger Grundschüler nutzen das Ferienangebot in den Osterferien

Blumberg (blu) Luisa Tersigni, die das Ganztagsangebot an der Blumberger Grundschule leitet, freut sich. Das Angebot in den Osterferien hätten vormittags 30 Kinder genutzt und an den Nachmittagen zehn Kinder, teilte sie mit. Grundtenor der Kinder war, dass es ihnen sehr gut gefallen habe und sie viel Spaß hatten. Die erste Woche stand unter dem Motto Ostern. "Gestartet haben wir mit einer großen Schnitzeljagd durch Blumberg. Wir haben Kresse angesäht, Ostereier gefärbt und Osterlämmchen gebacken", so Tersigni. Und in der Mensa haben alle gemeinsam Burger und Obstspieße zubereitet. In der zweiten Woche stellten die Kinder selbst Knete her und grillten Mashmallows, Grillwürste und Stockbrot. Der Höhepunkt der Ferien war der Besuch in der Bonbon-Manufaktur in Eigeltingen mit 44 Kinder. "Dort durfen wir mit den Kindern zuschauen, wie Bonbons hergestellt werden und selbst einen Lutscher herstellen", schildert Luisa Tersigni.

Seit diesem Schuljahr läuft an der Grundschule in Blumberg die Ganztagsschule einschließlich einer Ferienbetreuung, die nur an 30 Tagen geschlossen ist. Nach den Herbstferien und drei Tagen am Ende der Fastnachtsferien war das jetzt das dritte Angebot in den Ferien, sagte die stellvertretende Hauptamtsleiterin Daniela Götz auf Nachfrage. Für die Betreuung vom 6. bis 15. Juni in den Pfingstferien kann man sich bis 15. Mai im Sekretariat der Grundschule in Blumberg anmelden, bei Brigitte Karwat, Telefon 07702/3802. Daniela Götz betont, dass sich für die Ferienbetreuung auch gerne Grundschüler aus den Ortsteilen anmelden können.