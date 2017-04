Blumberg Feierliche Palmenweihe am Palmsonntag in Blumberg

Feierliche Palmenweihe am Palmsonntag in Blumberg

Pfarrer Karlheinz Brandl weihte am Palmsonntag in Blumberg die Palmen

In der vollbesetzten St. Andreas-Kirche feierte Pfarrer Karlheinz Brandl mit den Gläubigen aus Blumberg und Umgebung das Gedenken an den Einzug Jesu in Jerusalem. Zuvor segnete er auf dem Pausenhof der Scheffelschule durch Weihegebete und Besprengen mit Weihwasser die von den Kindern und Erwachsenen mitgebrachten liebevoll geschmückten Palmen und Palmbüschel. Dann folgte der feierliche Einzug in das Gotteshaus. Lektoren und der Priester lasen die Leidensgeschichte nach Matthäus vor. Die Schola unter der Leitung von Marion Honold begleitete den Gottesdienst mit gut einstudierten Liedern. Die Orgel spielte Lorena Vetter. Nach altem Brauchtum nehmen die Gläubigen die Palmbüschel mit nach Hause, bringen sie den Bekannten und Verwandten, oder stecken sie an das heimische Kruzifix, wo sie bis zur nächsten Karwoche aufbewahrt werden. Sie gelten als das Sinnbild des Lebens und des Sieges. Bild: Erich Schüle