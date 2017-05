Blumberg Feierliche Konfirmation in Blumberg

Feierliche Konfirmation in Blumberg

Mit einem Festgottesdienst feiern neun Konfirmandinnen und Konfirmanden mit Pfarrerin Evi Jobst, dem ökumenischen Chor "Eingestimmt", Alexander Zucht an der Orgel, den Kirchenältesten und vielen Gottesdienstbesuchern das Fest ihrer Einsegnung.

Die jungen Christen gingen auch erstmals mit zum Abendmahl. Feierlich konfirmiert wurden in der evangelischen Kirche Jana Edenharter, Kevin Jegg, Dilara Kemmerling, Annalena Koch, Niklas Leber, Lukas Theel, Mara Weißer, Jens Wieland und Tim Wieland. Die Einsegnung lag in den Händen von Pfarrerin Evi Jobst, die an diesem sonntäglichen Gottesdienst die erkrankte Stadtpfarrerin Gabriele Remane vertrat. Bild: Reiner Baltzer