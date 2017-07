Blumberg/Zollhaus Fanfarenzug Wutöschingen beim Sommerfest der Pfetzerzunft zu Gast

Das Sommerfest der Pfetzerzunft Zollhaus/Randen litt wegen der regnerischen Witterung. Doch der befreundete Fanfarenzug Wutöschingen besuchte die Narren

Zollhaus (wa) Wegen der nassen und kühlen Witterung blieben die Pfetzer an ihrem Sommerfest- Wochenende beim Zollhauser Gemeinschaftshaus weitgehend unter sich. Am Samstag hatte der Fanfarenzug die Kameraden aus Wutöschingen zu Gast, beide verbindet seit Jahren eine musikalische wie menschliche Freundschaft. Nachdem eine ganze Reihe von Musikstücken gemeinsam einstudiert werden, können beide Vereine zusammen auftreten und bilden so einen imposanten Klangkörper.

Den Kindernachmittag am Sonntag nutzte Zunftmeister Oliver Blank, um zwei verdiente Vorstandmitglieder aus ihren Ämtern zu verabschieden: Säckelmeisterin Birgit Fischer hat über Jahrzehnte die Pfetzerkasse gehütet und wurde dafür von der Narrenvereinigung Hegau- Bodensee mit dem nicht alltäglichen Dackelorden ausgezeichnet. Ebenfalls ins zweite Glied zurückgetreten ist das Fanfarenzug- Urgestein Thomas Volz, bleibt aber dem Fanfarenzug als Trommler erhalten.

Alle Mann an Deck heißt dann für die Aktiven von Fanfarenzug und Zunft, wenn am Wochenende beim Street Art Festival Kaffee und Kuchen angeboten wird. Eine Woche später geht es dann für den Fanfarenzug zu den Musikerfreunden nach Mühringen, bevor es auch für die Bläser und Trommler in die wohlverdiente Sommerpause geht.