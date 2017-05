Blumberg Familienkonzert der Blumberger Stadtkapelle

Die Blumberger Stadtkapelle lädt am Sonntag, 21. Mai, zu ihrem ersten Familienkonzert in die Stadthalle ein

Blumberg (blu) Musik zum Anfassen bietet die Stadtkapelle Blumberg bei einem Familienkonzert am Sonntag, 21. Mai, ab 14 Uhr in der Blumberger Stadthalle an. Es ist das erste Konzert der Stadtkapelle für Familien, sagt die Vorsitzende Angelika Sedlak, es soll ein Nachmittag für Jung und Alt werden. Die ausgewählten Stücke spiegeln sich in vier verschiedenen “Themenecken”. Jede Ecke wird die Zuschauer vor Beginn des Konzerts auf das Programm einstimmen. Musikalische Unterhaltung wird den Zuhörern mit Stücken aus "Starwars"; "Tarzan", Der König der Löwen", "Pirates of the Caribbean" und "Die Eiskönigin – völlig unverfroren" geboten.

Der Familiennachmittag beinhaltet neben dem Konzert auch ein breites Angebot für die Kinder und Jugendliche. So dürfen sich die Besucher auf Kinderschminken, Quizfragen, Maltische, Laserschwertparcours und noch vieles mehr freuen. Verkleidungen sind erwünscht – auch die Musiker der Stadtkapelle werden zum jeweiligen Thema themengerecht gekleidet sein. Mitmachen während des Konzerts ist ebenfalls erwünscht. Vorleser werden vor und während dem Konzert einen Einblick in die verschiedenen Stücke geben. Die Vorleser sind Gerhard Scherer, Verena Duschek und Christiana Steger. Der Eintritt zu diesem Konzert ist kostenlos.