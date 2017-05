Fützen Familie Gasper begrüßt den Frühling mit einem zünftigen Maibaum

Die Familie Gasper in Fützen begrüßt den Frühling mit einem zünftigen Maibaum

Immer wenn seine Frau Sibylle bei der Arbeit war, bastelte Heiko Gasper in aller Heimlichkeit für sie einen imposanten sieben Meter hohen Maibaum als Geschenk zum runden Geburtstag (50), der dieser Tage im Familienkreis zünftig gefeiert wurde. Vater Horst, ein Fußball-Urgestein und zeitlebens ein Bayern-Fan übertrug wohl den Bayern-Bazillus auf die ganze Familie. Denn inzwischen haben im schmucken Drei-Generationen Haus am Sparbuck mit Horst und Renate, Heiko mit Sibylle samt Tochter Sarah zu absoluten Bayern-Fans mutiert. Regelmäßig werden mit Begeisterung alle Oktoberfeste im Ländle, sei es Konstanz oder Stuttgart besucht. Dieses Jahr steht bereits wieder München im Urlaubskalender. Der schmucke Frühlingsbote am Weg auf den Hohen Randen findet in diesen Tagen erstaunte Bewunderer.