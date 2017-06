Blumberg Falscher Fuffziger in Blumberg aufgetaucht

Falscher Fuffziger in Blumberg aufgetaucht

Unbekannter bringt am Eisstand beim Stadtbrunnen Falschgeld in Umlauf

An dem Eisstand beim Stadtbrunnen hat ein Kunde seine süße Leckerei am vergangenen Mittwoch mit einer gefälschten 50-Euro-Note bezahlt. Es kann nur darüber spekuliert werden, ob der Unbekannte das bewusst tat oder selbst zuvor Opfer eines Geldfälschers geworden war.

Die Blüte flog auf, als die Eisstand-Betreiberin ihre Tageseinnahmen an einem Bankomat einzahlen wollte, dieser den Geldschein aber nicht annahm. Eine erste Prüfung durch einen Bankmitarbeiter ergab, dass es sich tatsächlich um eine illegal hergestellte Banknote handelt. Diese wird jetzt ans Landeskriminalamt und dann weiter an die Bundesbank geleitet.

Laut Michael Aschenbrenner, Sprecher des Polizeipräsidium Tuttlingen, seien in Blumberg in der jüngeren Vergangenheit keine gefälschten Geldscheine aufgetaucht, im Schwarzwald-Baar-Kreis würden durchschnittlich drei bis vier gefälschte Banknoten pro Woche aus dem Verkehr gezogen. Gleichzeitig lägen 50-Euro-Scheine bei Geldfälschern hoch im Kurs – weil diese beim Bezahlen nicht so genau unter die Lupe genommen würden wie 100- oder 200-Euro-Scheine. 2016 stellte die Polizei bundesweit knapp 50 000 falsche Fuffziger sicher. Gastronomie und Einzelhandel gelten als die besten Absatzmärkte für Geldfälscher.