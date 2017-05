Hondingen Exkursion in das Hondinger Naturschutzgebiet Zisiberg gut besucht

Groß war das Interesse an der Exkursion in de Hondinger Naturschutzgebiet Zisiberg mit

Hondingen – Auf sehr große Resonanz stieß die Exkursion „Naturschutzgebiet Zisiberg Hondingen, nicht nur Orchideen“. Unter fachkundiger Führung von dem ehrenamtlichen Naturschutzwart Hans Joachim Blech aus Aasen erfuhren rund 50 Naturfreunde aus Hondingen und dem Umkreis bei dem dreistündigen Rundgang Interessantes und Informatives über dieses einzigartige Kleinod.

Unterstützt wurde der Referent von Naturschutzwarten des Schwarzwaldvereins, die die besondere Bedeutung dieses Gebietes vor Ort erläuterten. Trotz der winterlichen Wetterbedingungen in den letzten Tagen konnten die aufmerksamen Teilnehmer noch die verschiedensten Frühblüher entdecken.

von Naturschutzwarten des Schwarzwaldvereins, die die besondere Bedeutung dieses Gebietes vor Ort erläuterten. Trotz der winterlichen Wetterbedingungen in den letzten Tagen konnten die aufmerksamen Teilnehmer noch die verschiedensten Frühblüher entdecken. Das Naturschutzgebiet Zisiberg Hondingen hat eine Größe von 1,9 Hektar und liegt am westlichen Rand der bewaldeten Länge. Die Flora in diesem Gebiet in sonniger Hanglage ist einzigartig. Seltene Gräser, Pflanzen und Blumen konnten sich auf dem Magerrasen entwickeln. Küchenschelle, Alpenmaßliebchen, Kreuzblütler, Berghellerkraut, rauhaariges Veilchen, Leberblümchen, Silberdistel, Frühlingsfingerkraut, Orchideen und Spinnenragwurz sind nur einige Blumen, die am Wegesrand zu sehen sind. Bei besonderen Pflegeeinsätzen werden Buschwerk, Sträucher und unerwünschte Bestockung durch Handarbeit oder Balkenmäher entfernt, um somit das Wachstum der Pflanzen zu fördern und eine Verwaldung oder Verbuschung zu verhindern. Vorteilhaft wäre auch eine Beweidung durch Ziegen und Schafe, hieß es. Wichtig ist das Einhalten des Wegegebotes. Um Trittschäden vorzubeugen, ist eine Beschilderung der Wege und Trampelpfade in nächster Zeit vorgesehen.

1200-Jahr-Feier

Die Exkursion in das Naturschutzgebiet Zisiberg war der dritte Programmpunkt im Rahmen der 1200-Jahr-Feier Hondingens: Nach dem Festakt am 1. April mit Erwin Teufel als Festredner war danach Vortrag von Hans-Joachim Blech über den Zisiberg. Im Hondinger Pfarrhaus läuft die Vorbereitung auf die Geschichtsausstellung auf Hochtouren, sie wird am Pfingstsonntag, 4. Juni, nach dem Gottesdienst eröffnet. Am 24. und 25. Juni steigt dann das große Dorffest. (blu)