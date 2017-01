Blumberg Es geht von Umzug zu Umzug für die weibliche Narrenzunft

Blumbergs einzige weibliche Narrenzunft hat einen proppenvollen Terminkalender für die närrische Zeit.

Sie haben sich bereits mit Volldampf in die Fasnacht gestürzt. Blumbergs einzige weibliche Narrenzunft ist wieder auf vielen Narrentreffen zu finden. Die rund 40-köpfige Frauenschar feiert 2018 ihre 25. Jubiläum und gehört in Blumberg zu den beliebtesten Zünften. Mit viel Charme und närrischem Esprit bereichern sie über zwei Jahrzehnte nicht nur die einheimische Fasnacht. Bei den Umzügen in Pfaffenweiler, Nordhalden und Gutmadingen mischte man bereits in den vergangenen zwei Wochen das Geschehen auf. Am Samstag, 28. Januar, wird man sich beim Umzug der Narrenzunft Bettelspitz in Schmalegg präsentieren. Am Samstag, 4. Februar, ist man bei den Narrenzünften in Weigheim und Schlaksburg zum Umzug und Hexenball zu Gast. Beim 22. Geburtstag des NV „Blauer Stein“ in Riedöschingen nimmt die Zunft am Samstag, 11. Februar, beim Nachtumzug teil.

Am Samstag, 18. Februar, wird die Hallenparty der Buebacher Sauhexen bereichert. Am Sonntag, 19. Februar, stellt man sich beim großen Umzug in Freudenstadt vor. Am Mittwoch, 22. Februar, werden die Frischlinge in Blumberg getauft. Mit einer Hütte im Narrendorf sowie der Schulbefreiung wird sich die Gruppe am Schmutzigen Donnerstag in Blumberg zeigen. Am Freitag, 24. Februar, ist der Verein bei der Pfetzerparty in Zollhaus zu Gast. Beim Hexenfeuer in Laufenburg am Fastnachtssamstag, 25. Februar, gehört man seit vielen Jahren zu den Stammgästen. Am Fastnachtssonntag, 26. Februar, ist man beim Umzug der Blumberger Narrengesellschaft mittendrin. Bei den Gastspielen am Rosenmontag in Stühlingen sowie am Fasnachtsdienstag in Ewattingen werden die letzten Kräfte aktiviert.