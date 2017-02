Blumberg Entdeckungsreise in der Blumberger DRK-Kleiderkammer

Einrichtung des Roten Kreuz wird stark nachgefragt

Blumberg – "Haben Sie eine kleine Lampe?", fragt der junge Mann. Die ehrenamtliche Mitarbeiterin der Kleiderkammer in Blumberg hilft ihm gern weiter. Seit vielen Jahren ist diese Einrichtung des DRK ein fester Bestandteil der Blumberger Einkaufsszene. "Donnerstags liegt der Schwerpunkt bei Möbeln", sagt die Chefin Angelika Witteler. Denn zwischen 14 und 17 Uhr kann ihr Mann Karlheinz gespendete Möbel mit dem Hänger kostenlos abholen oder zustellen. Neben Möbel sind vor allem gut erhaltene gebrauchte Kleider, aber auch Haushaltswaren gefragt.

"Von Dingen, die nicht laufen, haben wir uns getrennt", berichtet Angelika Witteler. Die Kleiderkammer war schon an verschiedenen Standorten, etwa in der inzwischen abgerissenen Lauffenmühle. Seit einigen Jahren sind die sehr preiswerten Artikel, darunter auch kleinere Elektroartikel und Dekorationswaren, an der Tevesstraße neben der Stadtbibliothek zu finden. Zurzeit erfreut sich der DRK-Laden eines guten Zulaufs. "Unsere Kunden umfassen alle Altersschichten und gesellschaftliche Gruppen", erklärt Angelika Witteler. Oft kämen auch Männer mit Migrationshintergrund, die auch schon einmal mit anpackten. "Die Kunden sind fast alle sehr nett und reden gerne auch ein wenig mit uns Helfern." Flüchtlinge schauen auch vorbei und kaufen sich etwas. Kebba Nyassi aus Gambia hilft neuerdings in der Kleiderkammer mit.

Seit drei Jahren ist Angelika Witteler die Chefin der Kleiderkammer. Zwei Teams, die ehrenamtlich tätig sind, kümmern sich um Kunden und Waren. Während der Öffnungszeiten können gut erhaltene Artikel vorbei gebracht werden. Wäsche wird allerdings nur gewaschen und gebügelt angenommen.

Jeder Besuch in der Kleiderkammer ist eine kleine Entdeckungsreise. Auch Blumbergbesucher von auswärts schauen hier gern vorbei, gibt es doch immer wieder kleine Kostbarkeiten oder richtige Schnäppchen aufzuspüren. Hatte man früher viele Bücher im Angebot, gibt es heute nur noch Kinder- und Kochbücher. "Die Bücher nahmen zuviel Platz weg und wurden selten gekauft", betont Angelika Witteler. Auch die Schallplatten wurden reduziert. Spielzeug gibt es zurzeit ebenfalls nicht. Ob in diesem Jahr in der Weihnachtszeit solches wieder ins Angebot kommt, sei denkbar.

Die Kleiderkammer sieht aufgeräumt aus und ist gemütlich eingerichtet. An einem runden Tisch kann man sich ein wenig verweilen. "Natürlich gibt es auf die gebrauchten Artikel keine Garantie. Mein Mann Karlheinz prüft aber vor allem die Elektroartikel auf ihre Gebrauchsfähigkeit", versichert Angelika Witteler. Bei den Möbeln bestehe aktuell ein Raumproblem. Deshalb kann nicht alles angenommen werden. "Uns macht die Arbeit Spaß, zumal der Erlös aus der Kleiderkammer dem Blumberger DRK zugute kommt", sagt Witteler. Der junge Mann hat inzwischen seine Lampe gekauft und geht zufrieden aus dem Laden.

Sie bringen sich ein

Ehrenamtliche Mitarbeiter der DRK-Kleiderkammer donnerstags: Angelika Witteler, Ingrid Scheyer, Miriana Swager, Brigitte Becker und Karlheinz Witteler; samstags: Sabrina Becker (stellvertretende Chefin), Waltraud Schnell, Ingrid Kullmann und Therese Nabe. Angebote: Kleider, Schuhe, Stoffe, Möbel, Geschirr, Dekorations- und Geschenkartikel, Elektrogeräte, Lampen und vieles mehr. Öffnungszeiten: donnerstags 14 bis 17 Uhr, samstags 9.30 bis 12 Uhr. (sut)