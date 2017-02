Endspurt für die Blumberger Eisbahn: Letzte Eisdisco am kommenden Samstag

Mit der Eisdisco startet am Samstag, 11. Februar, ab 15 Uhr das Finale für die Blumberger Eisbahn. Von 18 bis 23 Uhr ist dann ein Mondscheinlaufen

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Für die Blumberger Eisbahn beginnt der Endspurt. Noch heute und morgen haben Schlittschuhfans die Möglichkeit, unter freiem Himmel ihre Kurven zu drehen. Am Samstag ist dann ab 15 Uhr die letzte Eisdisco mit DJ Miro, von 18 bis 23 Uhr schließt sich zum krönenden Finale ein Mondscheinlaufen an. Der SÜDKURIER ist bei der Eisbahn von Beginn an Medienpartner der Stadt Blumberg.

Freizeitparadies: Die Eisbahnanlage neben der Energieversorgung Südbaar ist auch diesmal wieder zum Freizeitparadies geworden, vor allem für Kinder und Jugendliche. Auch zahlreiche Erwachsene nutzten vor allem abends und an den Wochenenden die Gelegenheit, sich auf der Eisfläche zu vergnügen und sich an aufgestellten Bartischen am Glühwein zu wärmen. Dabei bot sich die Chance für so manchen Plausch. Nicht nur die Eisbahnnutzer und Besucher der Freizeitanlage, sondern auch die eingesetzten Kräfte, die sich vor allem aus Vereinen und privaten Gruppierungen zur Verfügung gestellt haben, hoffen auf eine Neuauflage im nächsten Jahr. Das war in vielen Gesprächen mit allen Beteiligten immer wieder herauszuhören.

Die Eisbahnanlage neben der Energieversorgung Südbaar ist auch diesmal wieder zum Freizeitparadies geworden, vor allem für Kinder und Jugendliche. Auch zahlreiche Erwachsene nutzten vor allem abends und an den Wochenenden die Gelegenheit, sich auf der Eisfläche zu vergnügen und sich an aufgestellten Bartischen am Glühwein zu wärmen. Dabei bot sich die Chance für so manchen Plausch. Nicht nur die Eisbahnnutzer und Besucher der Freizeitanlage, sondern auch die eingesetzten Kräfte, die sich vor allem aus Vereinen und privaten Gruppierungen zur Verfügung gestellt haben, hoffen auf eine Neuauflage im nächsten Jahr. Das war in vielen Gesprächen mit allen Beteiligten immer wieder herauszuhören. Umsatzrekord: Der "Herrscher" über den Küchencontainer, Christian Hartmann, meldete Rekordumsätze in seinem Bereich. Diese Verpflegungsstelle wird täglich mit Ehrenamtlichen besetzt. Am Mittwoch waren es Claudia Ponzetta und ihre Kinder, die dort für Umsatz sorgten. Die Familie war kurzfristig eingesprungen, da Kräfte abgesagt hatten. Die Schlittschuhausgabe und Kasse lag an diesem Tag in den Händen von Siegfried Alt, Wolfgang Sonntag und Richard Eichhorn von der Rentnergruppe "Aktivis". Bereits gestern Vormittag standen sie erneut auf der Matte. Abgelöst wurden sie von ihren Rentnerkollegen Dirk Kanter, Gerhard Scherer und Thomas Taubenmann. In den frühen Abendstunden des Mittwochs kamen dann Helmut Fritz, Willi Klement, Bernd Bracklow, Joachim Lengsfeld und Bernhard Wagner vom MGV 1860 Blumberg zum Einsatz. Lengsfeld hatte ein wachsames Auge auf das Geschehen auf der Eisbahn. "Wer sich dort nicht an die Regeln hält, muss für zehn Minuten auf die Strafbank und das wirkt schließlich auch", meinte der Schriftführer und aktive Sänger schmunzelnd. Danach war es Daniel Eichler, der die Aufsicht übernahm. Am Abend übernahmen mit Marcel Kanter, Sven Mittelstädt, Simon Schmelz und Jörg Drassel die Handballer die Verantwortung auf der Anlage zu übernehmen.

Der "Herrscher" über den Küchencontainer, Christian Hartmann, meldete Rekordumsätze in seinem Bereich. Diese Verpflegungsstelle wird täglich mit Ehrenamtlichen besetzt. Am Mittwoch waren es Claudia Ponzetta und ihre Kinder, die dort für Umsatz sorgten. Die Familie war kurzfristig eingesprungen, da Kräfte abgesagt hatten. Die Schlittschuhausgabe und Kasse lag an diesem Tag in den Händen von Siegfried Alt, Wolfgang Sonntag und Richard Eichhorn von der Rentnergruppe "Aktivis". Bereits gestern Vormittag standen sie erneut auf der Matte. Abgelöst wurden sie von ihren Rentnerkollegen Dirk Kanter, Gerhard Scherer und Thomas Taubenmann. In den frühen Abendstunden des Mittwochs kamen dann Helmut Fritz, Willi Klement, Bernd Bracklow, Joachim Lengsfeld und Bernhard Wagner vom MGV 1860 Blumberg zum Einsatz. Lengsfeld hatte ein wachsames Auge auf das Geschehen auf der Eisbahn. "Wer sich dort nicht an die Regeln hält, muss für zehn Minuten auf die Strafbank und das wirkt schließlich auch", meinte der Schriftführer und aktive Sänger schmunzelnd. Danach war es Daniel Eichler, der die Aufsicht übernahm. Am Abend übernahmen mit Marcel Kanter, Sven Mittelstädt, Simon Schmelz und Jörg Drassel die Handballer die Verantwortung auf der Anlage zu übernehmen. Gäste von auswärts: An der Eisbahnbande stand auch eine Mutter aus Hüfingen mit ihren beiden Söhnen. In der vorigen Woche habe ein Freund aus Hüfingen neun Kinder auf die Eisbahn zur Geburtstagsparty eingeladen, war zu hören. Es sei eine tolle Gaudi gewesen. Auffallend viele Schulkinder aus der Raumschaft und umliegender Orte zählten zu den Besuchern auf der Eisbahn, so auch gestern eine Klasse aus Bonndorf mit ihrer Lehrerin Katrin Rebmann und zwei weiteren Kolleginnen, sowie einigen Müttern.

Die Blumberger Eisbahn ist zwischen der Ortseinfahrt, der Winkler Straße und der Leo-Wohleb-Straße.