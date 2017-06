Nordhalden Ein uriges Straßenfest in Nordhalden

Dritte Feier im Jubiläumsjahr des Ortes

Wenn ein Dorf einen runden Geburtstag feiert, sind alle Bewohner auf den Beinen, um das Ereignis gebührend zu würdigen. Neben Hondingen und Kommingen hat Nordhalden ein festreiches Jahr zu bewältigen. Das Dorf wurde vor 850 Jahren erstmals urkundlich erwähnt. Die offizielle Feierstunde für die Dorfbevölkerung und geladene Gäste fand bereits am 13. Mai in würdigem Rahmen in der Dorferlebnisscheune statt. Das Echo auf diese Feier mit Minister Guido Wolf als Festredner war überaus positiv.

Am Samstag, 1. Juli, lädt die Vereinsgemeinschaft Nordhalden nun die ganze Umgebung zum großen Dorffest ein. Die Gäste erwartet rund um die Dorferlebnisscheune ein Straßenfest in beschaulicher und uriger Atmosphäre. Ortsvorsteher Dirk Steuer und sein Team haben sich seit Monaten auf den großen Tag vorbereitet. "In diesem Jahr geht uns die Arbeit nicht aus", meint Steuer, dessen Randenwölfe Ende Januar ihren 50. Geburtstag mit einem großartigen Nachtumzug feierten. Er findet es enorm, wie ein kleines Dorf solche großen Ereignisse stemmt.

Beim Dorffest, zu dem alle Leute von nah und fern eingeladen sind, gibt es unter anderem selbstgemachte Dünne, Schnitzel vom Holzkohlegrill, Faßbier und ausgewählte Weinspezialitäten. Los geht es am Samstag, 1. Juli, um 11 Uhr mit den Randener Dorfmusikanten, die den Frühschoppen gestalten. Ab 15 Uhr spielt die Stadtkapelle Blumberg. Ab 18 Uhr sorgt Roland "Dooley" Sauter mit seiner Gitarre für beste Unterhaltung. Stadt- und Ortschaftsrat Christian Schautzgy sagte vor Kurzem, was alle Nordhaldener denken: "Ich freue mich sehr auf das Jubiläum. Es ist zwar wieder einiges an Vorarbeit und im Nachgang zu leisten, doch es wird wieder eine tolle Chance sein den Ort Nordhalden zu repräsentieren. Es erstaunt mich immer wieder, was man mit einer solch geringen Einwohnerzahl bewirken kann." Am Mittwochabend beginnt der Aufbau für das Dorffest.

