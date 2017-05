Blumberg Ehre für verdiente Blumberger Blutspender

Leben retten kann ganz einfach sein. Bürgermeister Keller zeichnet zusammen mit Vertretern des DRK-Ortsvereins Mehrfachblutspender im Städtlesaal aus.

43 Mehrfachblutspenderinnen und -blutspender standen in diesem Jahr zur Ehrung an. Gut der Hälfte der Auszuzeichnenden konnten Bürgermeister Markus Keller und die vier Mitglieder des DRK-Ortsvereins, Petra Wölfle, Sabine Eichler sowie Stefanie und Justin Anders die Blutspenderehrennadeln anheften, verbunden mit der Aushändigung entsprechender Urkunden und Präsente.

Für zehnfaches Blutspenden gab es die DRK-Ehrennadel in Gold. Für 25-maliges Blutspenden erhielten die Lebensretter, so werden die Blutspender auch genannt, die Ehrennadel in Gold mit Lorbeerkranz und eingravierter Spendenzahl. Wer bereits 50 Blutspenden hinter sich hat, bekam die Ehrennadel in Gold mit Lorbeerkranz und eingravierter Jahreszahl. So auch die Spender mit 75 Spenden. Die Nase vorn hatten Nikolaus Kaiser aus Achdorf mit 100 Spenden und der Spitzenmann Ewald Weh aus Randen mit sage und schreibe 125 Blutspenden. Weh (70 Jahre) ging vor nahezu 50 Jahren erstmals zum Aderlass. Mit einer Regelmäßigkeit ließ er sich jedes Jahr zweimal im Jahr in Blumberg und einmal in Achdorf Blut abzapfen. Nikolaus Kaiser (58 Jahre) ging vor 40 Jahren erstmals zum Blutspenden. Sein Ziel sei es, die Blutspendezahl 125, vielleicht auch die Zahl 150, zu erreichen, schmunzelte der geehrte Nikolaus Kaiser.

Eine unglaubliche Leistung dieser Mehrfachblutspender, lobten Bürgermeister und seine Kolleginnen und sein Kollege vom DRK-Ortsverein. Nach den Ehrungen lud die Stadt Blumberg zu einem Umtrunk ein. Es kam zu guten Gesprächen mit den Spendern, den DRK-Vertretern und dem Bürgermeister und seiner Sekretärin, Sandra Zeller. Dabei zeigte es sich: Blut gespendet wurde sowohl in Blumberg und in Achdorf.



Ehrungen