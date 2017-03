Blumberg Ehemalige Schülerinnen nun im Pädagogik-Praktikum an der Blumberger Realschule

Pädagogik-Studentinnen im Praktikum an der Blumberger Realschule. Schulleiter Egon Bäurer stellt die ehemaligen Schülerinnen vor

Die beiden ehemaligen Schülerinnen der Blumberger Realschule, Susanne Butscher und Kathrin Parthie absolvieren an ihrer ehemaligen Wirkungsstätte ihr dreiwöchiges Praktikum. Beide studieren an verschiedenen Standorten Pädagogik. Susanne Butscher (26 Jahre) ist eine Blumbergerin und studiert an der pädagogischen Hochschule in Weingarten, wo sie derzeit auch wohnt, im ersten Semester Pädagogik.

Nach ihrem Abitur stand sie vor der Wahl die Polizeilaufbahn einzuschlagen oder Lehrerin zu werden. Sie entschied sich für die Lehrerinnenlaufbahn. Sie belegt die Studienfächer Englisch und Physik und könnte sich vorstellen, ihren späteren Wirkungskreis nach Blumberg zu verlegen. Sie freut sich, ihr Praktikum in ihrer Heimatstadt machen zu dürfen.

Kathrin Parthie (20 Jahre) stammt aus Mundelfingen und studiert im ersten Semester die Fächer Musik und Englisch an der pädagogischen Hochschule in Freiburg. Nach dem Realschulabschluss wechselte sie an das Donaueschinger Wirtschaftsgymnasium, um ihr Abitur zu machen. Im letzten Jahr entschied sie sich für ein pädagogisches Studium. Ihr Wunsch war es immer schon, Lehrerin zu werden. Seit letzten Montag macht sie zusammen mit ihrer Kollegin an der Blumberger Realschule ihr Praktikum.