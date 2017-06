Blumberg Dritte Schleppwoche des Drachenfliegervereins Blumberg-Immendingen

Für die dritte Schleppwoche des Drachenfliegervereins Blumberg-Immendingen ab 13. Juni in Blumberg haben sich 49 Teilnehmer angemeldet

Blumberg (blu) Zu seiner dritten Schleppwoche lädt der Drachenfliegerverein Blumberg-Immendingen nächste Woche nach Blumberg ein. In Kooperation mit dem Luftsportverein Blumberg werden Ultraleicht-Flugzeuge die Drachenflieger in die Lüfte ziehen. Das Interesse ist groß, weil die Ultraleicht-Flugzeuge die Drachen schneller dorthin schleppen können, wo Thermik ist. So konnte Organisator Bertold Meier 49 Drachenflieger aus Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden gewinnen. Schon bei der ersten Schleppwoche vor zwei Jahren wurde der Streckenrekord von Jürgen Ris vom Eichberg vom 3. Mai 2008 mit 243 Kilometern übertroffen: Mit einem 250-Kilometer-Flug bis nach Ulm und zurück. Nun streben die Drachenflieger einen neuen Rekord an. Start ist am Dienstag, 13. Juni, um 10 Uhr auf dem Blumberger Luftlandeplatz. Zuschauer sind willkommen.