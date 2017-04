Fützen Dorfrocker sind Spitze

Die bekannten Dorfrocker bringen das Festzelt beim Bezirksmusikfest am Samstagabend in Fützen zum Kochen.

Von der ersten Minute an stehen die 1500 Mädels in ihren feschen Dirndl und Jungs in krachernen Lederhosen auf den Bänken und Tischen und feiern eine Mega-Party mit den Brüdern Markus, Tobi und Philipp Thomann.



Die Volksrocker mit dem rollenden "R" aus Unterfranken begeistern nicht nur durch ihre vielseitige Musikauswahl mit vielen eigenen Liedern, angefangen vom Badnerlied, bis hin zu Bob Dylan´s Rockklassiker "Knockin' On Heaven's Door" aus den 70er-Jahren und ihre ausgelassene, schweißtreibende Show, sondern vor allem auch durch die jederzeit spürbare Nähe zu ihren jungen und ältern Fans – die alle voll auf ihre Kosten kommen.