Blumberg-Fützen Dorfhock des Musikvereins Fützen gut besucht

Der Dorfhock des Musikvereins und der Jugendkapelle Fützen war auch dieses Jahr wieder gut besucht

Fützen (bal) Bei bester Blasmusik, deftigen Vesper, schäumenden Bier und einem angenehm kühlen Sommerlüftchen, ließen es sich die Dorfbewohner beim alljährlichen Dorfhock am Pavillon in der Dorfmitte gut gehen. Der Musikverein und die Jugendkapelle hatten eingeladen und alles gut vorbereitet. Der Vorsitzende des Musikvereins "Eintracht" Fützen, Kurt Gleichauf, konnte unter den vielen Besuchern auch Ortsvorsteher Georg Schloms und dessen Vorgänger Ewald Gut, sowie zahlreiche Ortschaftsräte und Mitglieder anderer Vereine begrüßen. Er kündigte einen gemütlichen, unterhaltsamen Abend an. Die Kinder der Blockflötengruppe eröffneten den Reigen, die Jugendkapelle und die Kapelle des MV erfreuten die Gäste mit Weisen aus ihren Repertoire. Im Laufe des Abends wurde auch der Pavillionversteigert, der anlässlich des Musikfestes als Eingangspavillon seine Dienste tat. Ersteigert hat ihn Markus Merk aus Epfenhofen. Der sommerliche Dorfhock wurde schließlich wieder einmal eine Erfolgsgeschichte, die sich die Dorfbewohner nicht entgehen ließen. Zu den Ehrengästen gehörten auch alle Helfer, die sich beim Musikfest Ende April bis Anfang Mai anlässlich 145 Jahre Musikverein Fützen und 25 Jahre Bläserjugend ehrenamtlich eingebracht haben.