Blumberg Dieses Bild werden die Besucher des Blumberger Panoramabads noch lange sehen

Das Blumberger Street-Art-Festival vor eine Woche hinterlässt zwei markante Spuren: Es sind die beiden 3D-Bilder auf dem Marktplatz und im Panoramabad.

Blumberg – Die bunten und fröhlichen Bilder vom sechsten Blumberger Street-Art-Festival vom vorigen Wochenende haben sicher viele noch im Kopf. Zwei Tage lang bevölkerten die Straßenmaler und Künstler Blumberg und zauberten bunte Kunstwerke auf die Hauptstraße. Die Straßenmaler sind wieder fort, was bleibt sind die Erinnerung sowie zwei 3D-Bilder. eines der beiden Bilder malte Nikolaj Arndt auf dem Marktplatz, ein Motiv mit einem Wolf in einer Winterlandschaft, das mit rund 200 Quadratmetern nach Angaben der Veranstalter eines der größten 3D-Bilder in ganz Süddeutschland sei. Das zweite Bild malte Kerim Musanovic im Panoramabad. Auch dieses Bild war, wie das Motiv mit dem Wolf, eine Auftragsarbeit der Stadt.

Bürgermeister Markus Keller war dabei wichtig, dass an der Fassade des Umkleidegebäudes, wo Günter Wottke früher sein schönes Freibad-Motiv gemalt hatte, nach der Sanierung wieder ein schönes Bademotiv hinkommt, wie er erklärte. In nur zweieinhalb Tagen malte Kerim Musanovic das Motiv mit einem fröhlichen Hai, und den Gästen sowie dem Badepersonal gefällt es gut. Allerdings merken viele Besucher des Panoramabads beim Fotografieren gar nicht, dass es sich hier um ein 3D-Bild handelt, schilderte Kassiererin Ute Schwarz. Man muss den richtigen Standpunkt finden, dann wirkt das Bild.