Blumberg Die neue Dorfchronik von Nordhalden ist ein Renner

Die neue Dorfchronik des Blumberger Stadtteils Nordhalden wird gekauft wie warme Semmeln

Nordhalden (blu) Die neue Dorfchronik von Nordhalden ist ein Renner. Von den 150 Exemplaren, die dank eines Zuschusses der Stadt Blumberg für jeweils neun Euro zu erwerben sind, sind schon 120 verkauft, sagt Linda Fleischer. Wer noch ein Exemplar der neuen Dorfchronik, die das Werk zwei des SÜDKURIER Medienhaus gedruckt hat, erwerben will, kann sich an Ortsvorsteher Dirk Steuer in Nordhalden, Telefon 07736/921 692, oder an Linda Fleischer in Neuhaus, Telefon 07736/310, wenden. In der Dorfchronik, die der Blumberger Heimatforscher Dietrich Reimer in wenigen Monaten erstellt hat, kommen vor allem Menschen aus Nordhalden und Neuhaus zu Wort, die über die letzten rund 40 Jahre berichten. Die neue Dorfchronik ist eine Ergänzung der großen Dorfchronik von Gottfried Sauter aus dem Jahr 1982.