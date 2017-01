Die Wutachschlucht  ein gefährliches Wintermärchen

Der Grand-Canyon des Schwarzwalds wird offiziell nicht gesperrt, vereiste Wege machen eine Durchquerung aber höchst gefährlich

Blumberg – Wer im Winter zu Fuß unterwegs ist, dem eröffnet sich eine faszinierende Welt aus Licht, Schnee und Eis. Es fühlt sich so gut an, frische Winterluft einzuatmen, die weiße Schneelandschaft, wohltuende Stille und die Unberührtheit der Natur zu genießen: Winterwanderungen haben ihren ganz eigenen Reiz. Doch von einem Ausflug in eines der schönsten und wildesten Wanderreviere Deutschlands, die Wutachschlucht, rät Wutachchschlucht-Ranger Martin Schwenninger zur kalten Jahreszeit dringend ab. Die teilweise sehr schmalen und an Felskanten verlaufende Trampelpfade werden nicht geräumt und seien vereist, so der Natur-Experte. Es bestünde höchste Absturz-Gefahr. Spuren im Schnee zeigen ihm allerdings, dass sich nicht alle Menschen an seine Empfehlung halten. Und auch in Online-Reise-Foren sind Reportagen von Wutachschlucht-Durchquerungen im Winter zu finden, wobei die Autoren teilweise mit alpiner Ausrüstung unterwegs waren. Ein Wanderer schreibt, dass er im Winter das Naturidyll viel mehr als im Sommer genießen könne – weil viel weniger los sei, sprich andere Wanderer fehlen.

Rund 60 000 bis 80 000 Wanderer durchstreifen zwischen Frühling und Herbst die Wutachschlucht, schätzt Martin Schwenninger. Mit den Anrainer-Kommunen sei man überein gekommen, die Wutachschlucht im Winter nicht zu bewerben. „Wir wollen in der Schlucht keinen Wintertourismus“, sagt der Wutachschlucht-Ranger. Offiziell gesperrt wird der Grand-Canyon des Schwarzwalds aber nicht, genauso wenig, wie er offiziell freigegeben wird. Zu jeder Jahreszeit trägt der Wanderfreund selbst das Risiko.

Die Zugänge in die Schlucht zu sperren, bringe nichts, sagt Schwenninger. Wer in die Schlucht gelangen wolle, der schaffe das auch. Der Streckenabschnitt zwischen Wutachmühle und Kanadiersteg könne man unter die Winterstiefel nehmen, erzählt Schwenninger, doch dann rät er zur Umkehr

Schnee, klirrende Kälte bis in den zweistelligen Minusbereich und Nahrungsmangel belasten die Tiere in der Wutachschlucht, für sie ist eine harte Zeit angebrochen. Schwenninger ruft die Menschen deshalb zu besonderer Rücksicht auf, damit die heimischen Wildarten möglichst ungestört durch den Winter kommen. Immer wieder schreckten Wanderer von ihnen völlig unbemerkt Wildtiere auf. Diese fliehen aus Instinkt und verbrauchen unnötig überlebenswichtige Energie. „Die Tiere und Pflanzen der Wutachschlucht sollen sich im Winter erholen können“, mahnt Schwenninger. Angesichts der hohen Besucherzahlen in den warmen Monaten sei dies dringend notwendig. Schwenninger ist aufgefallen, dass er während der Wandersaison nur noch ganz selten die in der Schlucht beheimatete Wasseramsel zu sehen bekommt. Im weitgehend Wanderer-freien Winter sei die seltene Vogelart dagegen häufiger zu beobachten.

Tipps zum Winterwandern

Die Wutachschlucht sollte für Wanderer im Winter tabu sein, doch attraktive und wenig gefährliche Wanderrouten gibt es in der Region Blumberg genügend. Was beim Winterwandern zu beachten ist: