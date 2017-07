Kommingen/Nordhalden Die Vereine in Kommingen und Nordhalden bieten ein eigenes Ferienprogramm an

Für die Kinder, die die Ferien zuhause verbringen, bieten die Ferienprogramm Vereine in Kommingen und Nordhalden/Neuhaus wieder ein eigenes Ferienprogramm an

Kommingen/Nordhalden – Das Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche in Kommingen und Nordhalden/Neuhaus geht wieder los. Damit es in den Sommerferien nicht langweilig wird und auch die „Zu-Hause-Gebliebenen“ was zu erzählen haben bieten die Vereine aus Kommingen und Nordhalden auch in diesem Jahr wieder ein Ferienprogramm an um Freunde zu treffen, gemeinsam etwas zu unternehmen, Abwechslung und Spass zu haben. Das Ferienprogramm ist für alle Kinder ab sechs Jahre (teilweise sogar für Kleinere).

Zum siebten Mal haben die Vereine von Kommingen und Nordhalden ein witziges, abwechslungsreiches und informatives Ferienprogramm für die Komminger und Nordhalder Kinder zusammengestellt. Geboten werden Ausflüge, Treffen, gemeinsam feiern, lachen und fröhlich sein. Beginn ist am Donnerstag, 3. August, mit einem Ausflug mit den Landfrauen Kommingen ist Freilichtmuseum in Neuhausen ab Eck. Treffpunkt ist um 9 Uhr in der Ortsmitte in Kommingen. Dass das Bogenschießen nicht nur die Kunst der Indianer ist, zeigen die Randenwölfe Nordhalden am Samstag, 5. August den Kindern. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr an der Bushaltestelle Nordhalden. "Sing meinen Song" heißt es am Mittwoch, 16. August, ab 13 Uhr in der Dorferlebnisscheue in Nordhalden mit dem Gesangverein Nordhalden. Im Laufe des Tages werden ein paar coole Songs einstudiert und am Abend ab 18 Uhr in der Dorferlebnisscheue vor den Eltern und Großeltern vorgetragen. In den Haustierhof "Reutemühle" geht es am Freitag, 25. August, mit dem Musikverein Kommingen. Treffpunkt am Brunnen in Kommingen ist um 10 Uhr. Der Skiclub Nordhalden wird am Mittwoch, 30. August, ab 13 Uhr auf dem Dorfplatz in Nordhalden den Kindern die "alten" Spiele wieder vertraut machen und die Feuerwehr Kommingen zeigt den Kindern am Mittwoch, 6. September, wie es bei der Feuerwehr zugeht. Treffpunkt ist um 17 Uhr beim Gerätehaus Kommingen. Im Anschluss gibt es wieder ein Kino mit Popcorn.

Die Broschüre mit allen Infos wird in den letzten Tagen eingeworfen. Wer keine Broschüre erhalten hat kann sich bei Edith Scheu, edith.scheu@gmail.com, oder 07736/924742 melden.